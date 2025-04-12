Кардиофит (Cardiophit)
Кардиофит инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 мл препарата содержит настойку сложную из смеси лекарственного растительного сырья (адониса весеннего травы (Adonidis vernalis herba) 7 мг; аморфы кустарниковой плодов (Amorphae fructus) 7 мг; боярышника цветков (Crataegi flores) 7 мг; бузины цветков (Sambuci nigrae flos) 7 мг; валерианы корневищ с корнями (Valerianae rhizomata cum radicibus) 10,5 мг; донника травы (Meliloti herba) 7 мг; каштана конского семян (Hippocastani semina) 10,5 мг; крапивы листьев (Urticae folium) 3,5 мг; ландыша листьев и цветков (Convallariae folia et flores) 7 мг; мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 7 мг; солодки корней (Liquiritiae radix) 7 мг; пустырника травы (Leonuri herba) 7 мг; омелы белой листьев (Visci albi folium) 5,5 мг; чабреца травы (Serpylli herba) 7 мг) (1:10) (экстрагент — этанол 40%).
Лекарственная форма
Настойка сложная.
Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета с приятным запахом. Допускается наличие осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в кардиологии. Другие кардиологические комбинированные препараты. Код АТХ С01ЕХ.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При функциональных сердечно-сосудистых расстройствах КАРДИОФИТ оказывает кардиотоническое, антиаритмическое и мягкое гипотензивное действие. При органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы в составе комбинированной терапии КАРДИОФИТ оптимизирует действие антиангинальных, антигипертензивных и антиаритмических препаратов.
Препарат обладает мягким седативным действием, уменьшает проявления вегетативных расстройств, улучшает общее состояние больных, переносимость физических нагрузок, способствуя оптимальной трудоспособности. КАРДИОФИТ при употреблении в дневное время не вызывает сонливости и общей вялости.
Фармакокинетика.
Принимая во внимание, что компоненты препарата имеют растительное происхождение и действие препарата является совокупным действием его компонентов, исследований по фармакокинетике не проводилось.
Показания
Вегетососудистая дистония, кардионевроз. В составе комплексного лечения ишемической болезни сердца (стенокардия напряжения І–ІІ класса), гипертонической болезни (І–ІІ стадии), пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим растениям семейства Губоцветных (Lamiaceae), а также известная аллергия на сельдерей и пыльцу березы (возможна перекрестная реакция). Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холестатические расстройства, тяжелые заболевания печени и почек, депрессия, артериальная гипотензия, брадикардия, острый миокардит, эндокардит, перикардит, повышенная свертываемость крови. Алкоголизм в анамнезе. Одновременное применение препаратов, содержащих спирт этиловый, нейролептиков, транквилизаторов; употребление алкогольных напитков.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат может усиливать действие антиангинальных, антигипертензивных, антиаритмических, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических средств, сердечных гликозидов, нейролептиков, транквилизаторов, прямых и непрямых антикоагулянтов.
При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), адренокортикостероидами, тиазидными и петлевыми диуретиками или слабительными средствами возможно нарушение водно-электролитного баланса.
Следует избегать одновременного применения препарата с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением нефротоксического действия аминогликозидов.
Особенности применения
Не рекомендуется применять препарат в высоких дозах в течение длительного времени (более двух месяцев), поскольку это может привести к нарушениям водно-электролитного баланса в связи с наличием в составе препарата корней солодки.
Способ применения и дозы
Перед применением взболтать.
Применять взрослым внутрь по 1 чайной ложке (5 мл) 2–3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых формах заболевания, стрессовых ситуациях дозу можно увеличить в 2 раза. Препарат можно разводить водой в соотношениях 1:3 или 1:5. Длительность применения и кратность курсов определяет врач в зависимости от тяжести течения заболевания и достигнутого эффекта лечения.
Дети
Препарат противопоказан детям.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к любому компоненту препарата или нарушении рекомендованного режима его приема очень редко возможно развитие аллергических реакций, включая гиперемию, зуд, высыпания, в том числе мелкоточечные, крапивницу, ангионевротический отек; желудочно-кишечных расстройств, включая тошноту, рвоту, боль в животе, диарею; брадикардии.
В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Лекарственное средство не следует применять по истечении указанного на упаковке срока годности.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл в банках № 1; по 100 мл во флаконах № 1.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».