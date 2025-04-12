Перед применением взболтать.

Применять взрослым внутрь по 1 чайной ложке (5 мл) 2–3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых формах заболевания, стрессовых ситуациях дозу можно увеличить в 2 раза. Препарат можно разводить водой в соотношениях 1:3 или 1:5. Длительность применения и кратность курсов определяет врач в зависимости от тяжести течения заболевания и достигнутого эффекта лечения.