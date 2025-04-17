Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
125,70
Экономия при брони: -8,05 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50
Экономия при брони: -12,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
122,77
Экономия при брони: -9,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
134,60
Экономия при брони: -15,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
126,09
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
124,75
Экономия при брони: -11,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм