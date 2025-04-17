Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
126,64
Экономия при брони: -10,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -15,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
125,78
Экономия при брони: -10,04 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
123,71
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
124,73
Экономия при брони: -12,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
123,13
Экономия при брони: -11,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
121,27
Экономия при брони: -9,16 грн