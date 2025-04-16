Николаев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
137,23
Экономия при брони: -7,22 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
127,67
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
125,45
Экономия при брони: -6,61 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
123,53
Экономия при брони: -12,81 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Кардиофит настойка сложная банка 100 мл №1
Эйм
131,50 грн