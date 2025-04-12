Хлоропирамина гидрохлорид (Chloropyramini hydrochloridum)
Хлоропирамина гидрохлорид инструкция по применению
Состав
Хлоропирамина гидрохлорид - 20 мг/мл
Фармакологические свойства
хлоропирамин (гидрохлорид N - диметиламиноэтил, -N-(пара-хлорбензил)-аминопиридин) — антигистаминный препарат группы замещенных этилендиаминов. Оказывает также противовоспалительное действие, снижает проницаемость капилляров, обладает периферическим холинолитическим, седативным и снотворным эффектами.
Показания Хлоропирамина гидрохлорид
аллергические дерматозы (крапивница, экзема, кожный зуд, дерматит), аллергический ринит и конъюнктивит, сенная лихорадка, отек Квинке, лекарственная аллергия, начальные стадии БА.
Применение Хлоропирамина гидрохлорид
в тяжелых и острых случаях аллергических реакций хлоропирамин вводят в/м или в/в по 1–2 мл 2% р-ра.
Противопоказания
глаукома, гипертрофия предстательной железы, пептическая язва желудка.
Побочные эффекты
сонливость, общая слабость, расстройства пищеварения.
Особые указания
при анафилактическом шоке, а также в случаях других острых и тяжелых аллергических реакций рекомендуют начинать терапию с в/в введения препарата, затем лечение продолжают в/м введением хлоропирамина.
В начале лечения пациенты, принимающие препарат, должны воздерживаться от выполнения работы, требующей повышенного внимания и быстрой реакции. В дальнейшем эти ограничения зависят от индивидуальной реакции на проводимое лечение.
Во время лечения запрещено употребление алкоголя.
Взаимодействия
хлоропирамин при сочетании с трициклическими антидепрессантами усиливает парасимпатомиметические эффекты.
Передозировка
у детей проявляется возбуждением, беспокойством, галлюцинациями, атаксией, атетозом, судорогами, мидриазом и неподвижностью зрачков, гиперемией кожи лица, гипертермией, затем — сосудистым коллапсом, комой; у взрослых — заторможенностью, депрессией, коматозным состоянием, затем психомоторным возбуждением, судорогами, редко — гипертермией и гиперемией кожных покровов. Лечение — симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света месте.