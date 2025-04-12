Хлоропирамин

Хлоропирамина гидрохлорид (Chloropyramini hydrochloridum)

Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл в пачке №5
Цены в Киев
от 89,80 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
20 мг/мл
Количество штук в упаковке
5 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/5290/01/01 от 31.10.2016
Международное название

Хлоропирамина гидрохлорид инструкция по применению

Состав

Хлоропирамина гидрохлорид - 20 мг/мл

Фармакологические свойства

хлоропирамин (гидрохлорид N - диметиламиноэтил, -N-(пара-хлорбензил)-аминопиридин) — антигистаминный препарат группы замещенных этилендиаминов. Оказывает также противовоспалительное действие, снижает проницаемость капилляров, обладает периферическим холинолитическим, седативным и снотворным эффектами.

Показания Хлоропирамина гидрохлорид

аллергические дерматозы (крапивница, экзема, кожный зуд, дерматит), аллергический ринит и конъюнктивит, сенная лихорадка, отек Квинке, лекарственная аллергия, начальные стадии БА.

Применение Хлоропирамина гидрохлорид

в тяжелых и острых случаях аллергических реакций хлоропирамин вводят в/м или в/в по 1–2 мл 2% р-ра.

Противопоказания

глаукома, гипертрофия предстательной железы, пептическая язва желудка.

Побочные эффекты

сонливость, общая слабость, расстройства пищеварения.

Особые указания

при анафилактическом шоке, а также в случаях других острых и тяжелых аллергических реакций рекомендуют начинать терапию с в/в введения препарата, затем лечение продолжают в/м введением хлоропирамина.
В начале лечения пациенты, принимающие препарат, должны воздерживаться от выполнения работы, требующей повышенного внимания и быстрой реакции. В дальнейшем эти ограничения зависят от индивидуальной реакции на проводимое лечение.
Во время лечения запрещено употребление алкоголя.

Взаимодействия

хлоропирамин при сочетании с трициклическими антидепрессантами усиливает парасимпатомиметические эффекты.

Передозировка

у детей проявляется возбуждением, беспокойством, галлюцинациями, атаксией, атетозом, судорогами, мидриазом и неподвижностью зрачков, гиперемией кожи лица, гипертермией, затем — сосудистым коллапсом, комой; у взрослых — заторможенностью, депрессией, коматозным состоянием, затем психомоторным возбуждением, судорогами, редко — гипертермией и гиперемией кожных покровов. Лечение — симптоматическое.

Условия хранения

в защищенном от света месте.