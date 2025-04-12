при анафилактическом шоке, а также в случаях других острых и тяжелых аллергических реакций рекомендуют начинать терапию с в/в введения препарата, затем лечение продолжают в/м введением хлоропирамина.

В начале лечения пациенты, принимающие препарат, должны воздерживаться от выполнения работы, требующей повышенного внимания и быстрой реакции. В дальнейшем эти ограничения зависят от индивидуальной реакции на проводимое лечение.

Во время лечения запрещено употребление алкоголя.