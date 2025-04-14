Хлоропирамина гидрохлорид (Chloropyramini hydrochloridum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
132,36
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Хлоропирамина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорация Здоровье
126,60 грн