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Рекутан® (Reсutan)

Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный в пачке №1
Цены в Киев
от 126,30 грн
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Характеристики
Производитель
Корпорация Артериум
Форма выпуска
Жидкость
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
100 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/8838/01/01 от 13.07.2018
Международное название

Рекутан инструкция по применению

Состав

действующее вещество: цветов ромашки экстракт жидкий (Chamomilla flores extractum liquidum) (экстрагент 50% (об/об) этанол) (1:1) — до 100 мл;

вспомогательные вещества: полисорбат-80, этанол 50%.

Лекарственная форма

Жидкость.

Основные физико-химические свойства: жидкость темно-бурого цвета с запахом ромашки. Допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические препараты. Код АТХ D11A X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Рекутан имеет ряд эффектов, обусловленных химическими веществами, входящими в состав экстракта цветов ромашки. В частности лекарственное средство обладает противовоспалительным эффектом (угнетает экссудативные процессы), ранозаживляющим эффектом (стимулирует регенерацию тканей), а также оказывает определенное антисептическое действие. Рекутан не оказывает местнораздражающего действия. Продолжительное применение препарата не приводит к отрицательному влиянию на организм.

Фармакокинетика.

Не исследована.

Показания

Применяют как отдельное средство или в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях полости рта (стоматиты, гингивиты, глосситы, пародонтоз), при заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингиты, тонзиллиты, в том числе после тонзиллэктомии); в проктологии — при геморрое; в гинекологии — местно при воспалительных процессах, эрозии шейки матки; для профилактической обработки влагалища перед кесаревым сечением. Лекарственное средство применяют в виде полосканий, ингаляций, клизм, ванночек.

Внутрь применяют при хроническом гастрите, колите, энтероколите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с лекарственными средствами пока неизвестно.

Особенности применения

Нельзя применять неразбавленный препарат. При применении препарата не следует превышать рекомендуемые дозы. Пациенты, имеющие в анамнезе повышенную чувствительность к растениям семейства Asteraceae/Compositae (амброзия, хризантемы, календула, маргаритка), чаще склонны к развитию аллергических реакций при применении препаратов, содержащих экстракт ромашки.

Этанол (при приеме внутрь). Это лекарственное средство содержит не более 3,0 г/дозу этанола (алкоголя). Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении кормящим грудью женщинам, детям, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

Способ применения и дозы

При заболеваниях полости рта — для полосканий: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворяют в стакане (200 мл) воды. При пародонтозе в этом растворе смачивают турунды, которые вводят в дёсенные карманы на 10–15 минут ежедневно в течение 3–7 дней.

При заболеваниях верхних дыхательных путей — для ежедневных ингаляций используют раствор: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворяют в стакане (200 мл) воды, применяют в течение 10 дней.

При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (хроническом гастрите, колите, энтероколите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) экстракт принимают внутрь в виде раствора: взрослым 1 чайная ложка (5 мл) препарата на ½ стакана (100 мл) теплой воды за 20 минут до еды 2–4 раза в сутки.

При геморрое применяют в виде клизм и ванночек: 2 чайные ложки (10 мл) препарата на стакан (200 мл) теплой воды 2–3 раза в сутки.

Для влагалищных промываний — 2–3 столовые ложки (30–45 мл) препарата на 1 л теплой воды 2–3 раза в сутки в течение 3–4 недель.

Дети

Опыт применения препарата детям отсутствует.

Побочные реакции

При индивидуальной повышенной чувствительности к ромашке возможны аллергические реакции (гиперемия, кожный зуд, сыпь, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок).

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконах или банках стеклянных либо флаконах полимерных, вложенных в пачку.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Галичфарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.