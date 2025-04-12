Рекутан® (Reсutan)
Рекутан инструкция по применению
Состав
действующее вещество: цветов ромашки экстракт жидкий (Chamomilla flores extractum liquidum) (экстрагент 50% (об/об) этанол) (1:1) — до 100 мл;
вспомогательные вещества: полисорбат-80, этанол 50%.
Лекарственная форма
Жидкость.
Основные физико-химические свойства: жидкость темно-бурого цвета с запахом ромашки. Допускается образование осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Дерматологические препараты. Код АТХ D11A X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Рекутан имеет ряд эффектов, обусловленных химическими веществами, входящими в состав экстракта цветов ромашки. В частности лекарственное средство обладает противовоспалительным эффектом (угнетает экссудативные процессы), ранозаживляющим эффектом (стимулирует регенерацию тканей), а также оказывает определенное антисептическое действие. Рекутан не оказывает местнораздражающего действия. Продолжительное применение препарата не приводит к отрицательному влиянию на организм.
Фармакокинетика.
Не исследована.
Показания
Применяют как отдельное средство или в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях полости рта (стоматиты, гингивиты, глосситы, пародонтоз), при заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингиты, тонзиллиты, в том числе после тонзиллэктомии); в проктологии — при геморрое; в гинекологии — местно при воспалительных процессах, эрозии шейки матки; для профилактической обработки влагалища перед кесаревым сечением. Лекарственное средство применяют в виде полосканий, ингаляций, клизм, ванночек.
Внутрь применяют при хроническом гастрите, колите, энтероколите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие с лекарственными средствами пока неизвестно.
Особенности применения
Нельзя применять неразбавленный препарат. При применении препарата не следует превышать рекомендуемые дозы. Пациенты, имеющие в анамнезе повышенную чувствительность к растениям семейства Asteraceae/Compositae (амброзия, хризантемы, календула, маргаритка), чаще склонны к развитию аллергических реакций при применении препаратов, содержащих экстракт ромашки.
Этанол (при приеме внутрь). Это лекарственное средство содержит не более 3,0 г/дозу этанола (алкоголя). Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении кормящим грудью женщинам, детям, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.
Способ применения и дозы
При заболеваниях полости рта — для полосканий: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворяют в стакане (200 мл) воды. При пародонтозе в этом растворе смачивают турунды, которые вводят в дёсенные карманы на 10–15 минут ежедневно в течение 3–7 дней.
При заболеваниях верхних дыхательных путей — для ежедневных ингаляций используют раствор: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворяют в стакане (200 мл) воды, применяют в течение 10 дней.
При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (хроническом гастрите, колите, энтероколите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) экстракт принимают внутрь в виде раствора: взрослым 1 чайная ложка (5 мл) препарата на ½ стакана (100 мл) теплой воды за 20 минут до еды 2–4 раза в сутки.
При геморрое применяют в виде клизм и ванночек: 2 чайные ложки (10 мл) препарата на стакан (200 мл) теплой воды 2–3 раза в сутки.
Для влагалищных промываний — 2–3 столовые ложки (30–45 мл) препарата на 1 л теплой воды 2–3 раза в сутки в течение 3–4 недель.
Дети
Опыт применения препарата детям отсутствует.
Побочные реакции
При индивидуальной повышенной чувствительности к ромашке возможны аллергические реакции (гиперемия, кожный зуд, сыпь, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконах или банках стеклянных либо флаконах полимерных, вложенных в пачку.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Галичфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.