При заболеваниях полости рта — для полосканий: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворяют в стакане (200 мл) воды. При пародонтозе в этом растворе смачивают турунды, которые вводят в дёсенные карманы на 10–15 минут ежедневно в течение 3–7 дней.

При заболеваниях верхних дыхательных путей — для ежедневных ингаляций используют раствор: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворяют в стакане (200 мл) воды, применяют в течение 10 дней.

При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (хроническом гастрите, колите, энтероколите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) экстракт принимают внутрь в виде раствора: взрослым 1 чайная ложка (5 мл) препарата на ½ стакана (100 мл) теплой воды за 20 минут до еды 2–4 раза в сутки.

При геморрое применяют в виде клизм и ванночек: 2 чайные ложки (10 мл) препарата на стакан (200 мл) теплой воды 2–3 раза в сутки.

Для влагалищных промываний — 2–3 столовые ложки (30–45 мл) препарата на 1 л теплой воды 2–3 раза в сутки в течение 3–4 недель.