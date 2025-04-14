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Рекутан
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Харьков
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Шахтерское, ул. Независимости, 3
183.6 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
114,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
190.9 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
114,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
191.1 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
196.4 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
128,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 26
197.6 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
307.4 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
307.8 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
310.7 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
329.2 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
386.6 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
148,30
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
392.7 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
401.4 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
408.5 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселки, ул. Пригородная, 26
415.5 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Предпринимательская, 7
426.6 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
109,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
441.5 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Центральная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
566.2 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
119,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
582.8 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
131,80
грн
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Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
814.5 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
131,80
грн
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