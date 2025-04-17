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Рекутан
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Рекутан
®
(Reсutan)
Винница
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Предпринимательская, 7
171.0 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
109,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселки, ул. Пригородная, 26
186.9 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
197.4 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Соборности, 4
203.1 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
203.1 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
217.1 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
253.1 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
258.6 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
275.8 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
312.7 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
126,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
322.3 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
148,30
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
325.7 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
166,91
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
326.0 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
153,20
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
326.1 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
155,80
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Чукарина, 1
327.3 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
173,30
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
327.9 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
156,78
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
328.7 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
173,30
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
329.9 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
156,78
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
330.5 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
161,50
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
330.6 км
Рекутан® жидкость 100 мл флакон стеклянный №1
Корпорация Артериум
169,00
грн
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