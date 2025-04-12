Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания
Лактоангин (Lactoangin)
Цены в
Киев
от
333,68
грн
в 442 аптеках
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Характеристики
Производитель
ВАЛАРТИН ФАРМА
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
434 мг
Количество штук в упаковке
15 шт.
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания
Цены в
Киев
от
333,68
грн
в 442 аптеках
Найти в аптеках
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