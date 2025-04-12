Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания

Лактоангин (Lactoangin)

Лактоангин таблетки 434 мг №15
Цены в Киев
от 333,68 грн
в 442 аптеках
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Характеристики
Производитель
ВАЛАРТИН ФАРМА
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
434 мг
Количество штук в упаковке
15 шт.
Диетические добавки