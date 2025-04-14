Днепр (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
445,02
Экономия при брони: -30,10 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
445,36
Экономия при брони: -30,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
419,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
446,00
Экономия при брони: -56,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
446,00
Экономия при брони: -56,50 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
435,35
Экономия при брони: -20,43 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
444,11
Экономия при брони: -29,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
446,00
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
419,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
439,94
Экономия при брони: -25,02 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
439,06
Экономия при брони: -24,14 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
433,35
Экономия при брони: -18,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
440,44
Экономия при брони: -25,52 грн
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
419,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
438,18
Экономия при брони: -23,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
419,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
437,31
Экономия при брони: -22,39 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
440,27
Экономия при брони: -25,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
435,01
Экономия при брони: -20,09 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА