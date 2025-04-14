Одесса (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
419,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
442,00
Экономия при брони: -16,14 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
431,01
Экономия при брони: -16,09 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
419,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
429,89
Экономия при брони: -14,97 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
419,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
419,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
409,08
Экономия при брони: -22,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
437,18
Экономия при брони: -22,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
432,30
Экономия при брони: -17,38 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
435,87
Экономия при брони: -19,06 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
446,00
Экономия при брони: -56,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
431,09
Экономия при брони: -16,17 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
436,68
Экономия при брони: -21,76 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
435,70
Экономия при брони: -46,40 грн