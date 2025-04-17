Винница (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
436,68
Экономия при брони: -21,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
443,81
Экономия при брони: -28,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
446,20
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
433,55
Экономия при брони: -18,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
436,31
Экономия при брони: -21,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
431,51
Экономия при брони: -16,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
434,20
Экономия при брони: -41,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
434,20
Экономия при брони: -41,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
436,64
Экономия при брони: -21,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
440,77
Экономия при брони: -25,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
445,52
Экономия при брони: -30,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
446,20
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
439,14
Экономия при брони: -24,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
3.2 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
446,20
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
444,02
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
444,69
Экономия при брони: -29,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
430,89
Экономия при брони: -15,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
460,91
Экономия при брони: -29,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 41
4.6 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
446,30
Экономия при брони: -53,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Лактоангин таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТИН ФАРМА
462,27
Экономия при брони: -29,44 грн