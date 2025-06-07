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Противокариозные
Зубная паста Сенсодин анти кариес (Tooth paste Sensodyne anti caries)
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от
132,00
грн
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Характеристики
Производитель
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.1. Противокариозные
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
132,00
грн
в 23 аптеках других городов
Найти в аптеках
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