Противокариозные

Зубная паста Сенсодин анти кариес (Tooth paste Sensodyne anti caries)

Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 132,00 грн
в 23 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства