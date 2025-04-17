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Зубная паста Сенсодин анти кариес (Tooth paste Sensodyne anti caries)
Зубная паста Сенсодин анти кариес (Tooth paste Sensodyne anti caries)
Чернигов
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
165,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
164,00
Экономия при брони:
-11,00 грн
153,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
169,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
157,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
428.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
156,00
Экономия при брони:
-11,00 грн
145,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
458.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
491.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
141,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
492.5 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
135,00
грн
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Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
494.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
135,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
496.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
135,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
499.3 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
135,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
512.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
135,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
516.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
544.2 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
150,40
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
547.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
150,40
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
557.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
561.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18
571.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
607.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Открыто
Закроется через 46 мин
Буск, пл. Звытяги, 1-А
500.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
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