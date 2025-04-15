Зубная паста Сенсодин анти кариес (Tooth paste Sensodyne anti caries)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
156,00
Экономия при брони: -1,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
169,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
70.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
71.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
74.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
87.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
164,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
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Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
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Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
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Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
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