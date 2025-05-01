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Зубная паста Сенсодин анти кариес (Tooth paste Sensodyne anti caries)
Зубная паста Сенсодин анти кариес (Tooth paste Sensodyne anti caries)
Запорожье
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Доступно в 6 аптеках в Запорожье
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Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони:
-13,00 грн
132,00
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
135,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
135,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
135,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони:
-13,00 грн
132,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
135,00
грн
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В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
56.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
135,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
156,00
Экономия при брони:
-14,00 грн
142,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
169,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
154,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
164,00
Экономия при брони:
-14,00 грн
150,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Кариес 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
165,00
грн
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