бетаин — активный ингредиент диетической добавки Беталев — в основном функционирует как осмолит и донор метильной группы. Благодаря тому, что бетаин содержит в своей молекулярной структуре N+ и COO-, он помогает поддерживать внутриклеточное осмотическое давление. Бетаин усиливает транспорт жирных кислот и окисление жирных кислот, при этом снижая синтез жирных кислот, тем самым предотвращая накопление ТГ и ХС в печени. Бетаин способствует уменьшению стеатоза, воспаления, апоптоза и оксидативного стресса, восстановлению содержания глутатиона и активности антиоксидантных ферментов в печени. Важнейшей функцией L-карнитина является роль «челнока» в процессе образования ацетил-КоА из жирных кислот. L-карнитин активизирует распад жиров, стимулирует окисление жирных кислот, участвует в их транспортировке в митохондрии, выведении токсичных недоокисленных остатков жирных кислот, снижении концентрации длинноцепочечных жиров, уменьшая накопление жира в тканях. L-карнитин способствует снижению уровня триглицеридов, общего ХС, ХС ЛПНП в крови. L-карнитин обладает анаболическим эффектом — участвует в синтезе некоторых аминокислот, повышает работоспособность, ускоряет рост, регенерацию тканей, способствует увеличению мышечной массы и силы мышц. Основными биологически активными веществами плодов расторопши пятнистой являются флавонолигнаны (1,5-3,0%), известные под собирательным названием силимарин. Гепатопротекторный (цитопротекторный) эффект силимарина — способность защищать клетки печени от различных неблагоприятных воздействий (токсины, ишемия, радиация, вирусы и др.). Силимарин способен вступать в реакции со свободными радикалами, то есть проявлять антиоксидантную активность, а также подавлять процессы липопероксидации, способствуя тем самым стабилизации структуры клеточной мембраны. Силимарин обладает выраженным противовоспалительным действием в ткани печени. Силимарин обладает способностью стимулировать регенерационные процессы в печени. В исследованиях было установлено, что силимарин способен снижать пролиферацию звездчатых клеток печени и трансформацию звездчатых клеток печени в миофибробласты, а также замедлять или подвергать обратному развитию фиброз печени.