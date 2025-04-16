Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
551,93
Экономия при брони: -30,55 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
542,13
Экономия при брони: -20,75 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
558,74
Экономия при брони: -37,36 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
121.5 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
122.0 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Ощад аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13
122.1 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Бобринец, ул. Независимости, 109
125.6 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека интернет цен
Широкое, ул. Соборная, 92
127.7 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Долинская, ул. Центральная, 144
143.7 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, просп. Южный, 26
143.8 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
143.9 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
145.6 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
145.8 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
147.1 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
148.1 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн