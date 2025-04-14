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Беталев (Betalev)
Беталев (Betalev)
Одесса
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
109.4 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
544,33
Экономия при брони:
-22,95 грн
521,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
542,92
Экономия при брони:
-21,54 грн
521,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
116.0 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
550,93
Экономия при брони:
-29,55 грн
521,38
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
186.5 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ольшанка, ул. Мира, 36
195.1 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Помошная, ул. Победы, 66
202.5 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Помошная, пл. Базарная, 1
202.6 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
207.2 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
212.6 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
212.7 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Вороного Николая, 22-А
214.4 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
214.7 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 111
214.8 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
227.0 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
230.0 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
230.1 км
Беталев раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
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