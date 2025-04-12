сообщали о случаях тяжелых кожных реакций после применения амброксола, таких как мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона/токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Если имеются симптомы или признаки прогрессирующей кожной сыпи (иногда связанной с пузырьками и поражениями слизистой оболочки), следует немедленно прекратить применение амброксола и обратиться за медицинской помощью. В основном их можно было объяснить тяжестью основного заболевания у пациентов и/или одновременным применением другого препарата. Также на начальной стадии синдрома Стивенса — Джонсона или синдрома Лайелла у пациентов могут отмечать неспецифические, подобные признакам начала гриппа симптомы, такие как лихорадка, ломота, ринит, кашель и боль в горле. Ошибочно в случае таких неспецифических, подобных признакам начала гриппа, симптомов иногда применяют симптоматическое лечение препаратами, которые назначают при кашле и простуде.

Поскольку Флавамед® Форте может усилить секрецию мокроты, его следует с осторожностью применять при нарушении бронхиальной моторики и усилении секреции слизи (например, при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия).

Пациентам с нарушенной функцией почек или тяжелыми печеночными нарушениями следует принимать Флавамед® Форте только после консультации с врачом. Если амброксол применяют у лиц с тяжелой почечной недостаточностью, он, как и любое другое активное вещество, метаболизируется печенью и выводится почками, при этом накапливаются печеночные метаболиты.

Флавамед® Форте содержит 7 г сорбита на каждую максимальную рекомендуемую суточную дозу (20 мл).

Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Если у больного установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Флавамед® Форте не содержит сахара.

Не содержит алкоголя.

Поскольку муколитические средства могут повреждать слизистый барьер оболочки желудка, амброксол следует применять с осторожностью у пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе.

Применение в период беременности или кормления грудью. Амброксола гидрохлорид проникает через плацентарный барьер. Не выявлено прямых или косвенных негативных влияний на течение беременности, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие. Сообщалось о применении препарата после 28-й недели беременности, во время которого не выявлено какого-либо негативного влияния на плод. Однако следует соблюдать привычные меры по приему лекарств в период беременности. Особенно в I триместр беременности не рекомендуется применять Флавамед® Форте. Амброксола гидрохлорид проникает в грудное молоко. Хотя не ожидается нежелательное влияние, Флавамед® Форте не рекомендуется применять в период кормления грудью.

Дети. Препарат можно применять в педиатрической практике. У детей в возрасте до 2 лет применять по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет данных о влиянии на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводили.