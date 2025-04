фармакодинамика. Действующее вещество Флавамед® Форте — амброксола гидрохлорид — увеличивает секрецию дыхательных путей. Амброксол усиливает выделение легочного сурфактанта путем прямого воздействия на пневмоцит II типа в альвеолах и клетках Клара в бронхиолах, а также стимулирует цилиарную активность, вследствие чего снижается вязкость слизи, улучшается ее выделение и выведение (увеличение мукоцилиарного клиренса). Увеличение мукоцилиарного клиренса было продемонстрировано в ходе клинико-фармакологических исследований.

Активация секреции жидкости и увеличение мукоцилиарного клиренса облегчают выведение слизи и уменьшают выраженность кашля.

Местный анестезирующий эффект амброксола гидрохлорида объясняется его свойствами блокировки натриевых каналов, наблюдавшимися на модели кроличьего глаза. Исследования in vitro показали, что амброксола гидрохлорид блокирует нейронные натриевые каналы; связывание было обратимым и зависело от концентрации.

Амброксола гидрохлорид продемонстрировал противовоспалительное воздействие in vitro. В исследованиях in vitro обнаружили, что амброксола гидрохлорид значительно уменьшает высвобождение цитокина из мононуклеарных и полиморфнонуклеарных клеток крови и тканей.

Фармакологические свойства, обусловливающие быстрое уменьшение выраженности боли и связанного с ней дискомфорта в носовой полости, в области уха и трахеи при вдыхании воздуха, соответствуют данным вспомогательного наблюдения симптомов в клинических исследованиях эффективности амброксола гидрохлорида при лечении пациентов с заболеваниями верхних отделов дыхательных путей.

После применения амброксола гидрохлорида повышаются концентрации антибиотиков (амоксициллина, цефуроксима, эритромицина и доксициклина) в бронхолегочном секрете и мокроте.

Фармакокинетика. Абсорбция амброксола гидрохлорида быстрая и достаточно полная, с линейной зависимостью от дозы в терапевтическом диапазоне. C max в плазме крови достигается через 1–2,5 ч при пероральном применении лекарственных форм быстрого высвобождения.

Распределение. При пероральном применении распределение амброксола гидрохлорида из крови к тканям быстрое и выраженное, с высокой концентрацией активного вещества в легких. Объем распределения при пероральном применении составляет 552 л. В плазме крови в терапевтическом диапазоне около 90% препарата связывается с белками.

Метаболизм и выведение. Около 30% дозы после перорального применения выводится путем пресистемного метаболизма. Амброксола гидрохлорид метаболизируется главным образом в печени путем глюкуронизации и расщепления до дибромантраниловой кислоты (приблизительно 10% дозы). Клинические исследования показали, что CYP 3A4 отвечает за метаболизм амброксола гидрохлорида до дибромантраниловой кислоты.

За 3 дня перорального применения около 6% дозы выводятся с мочой в неизмененном виде, в то время как примерно 26% дозы — в конъюгированной форме.

Т ½ из плазмы крови составляет около 10 ч. Общий клиренс находится в пределах 660 мл/мин вместе с почечным клиренсом, составляющим примерно 8% общего клиренса. Через 5 дней около 83% общей дозы выводится с мочой.

Фармакокинетика у особых групп больных. У пациентов с нарушением функции печени выведение амброксола гидрохлорида уменьшено, что обуславливает в 1,3–2 раза более высокий уровень в плазме крови.

Поскольку терапевтическая амплитуда амброксола гидрохлорида достаточно широка, изменять дозировку не нужно.

Возраст и пол не оказывают клинически значимого влияния на фармакокинетику амброксола гидрохлорида, поэтому коррекция дозы не требуется.

Прием пищи не влияет на биодоступность амброксола гидрохлорида.