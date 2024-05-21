Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамак Д (Vitamac D) Витамак Д (Vitamac D) (563317) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 121,85 грн Без рецепта 30 шт от 121,85 грн В наличии в 344 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Macleods Pharmaceuticals Ltd Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ