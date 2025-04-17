Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
374,00
Экономия при брони: -42,90 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
385,60
Экономия при брони: -54,50 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
385,60
Экономия при брони: -54,50 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
257,20
Экономия при брони: -36,35 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
371,40
Экономия при брони: -40,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
385,60
Экономия при брони: -54,50 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
385,60
Экономия при брони: -54,50 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
385,60
Экономия при брони: -54,50 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
379,50
Экономия при брони: -48,40 грн