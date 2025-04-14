Харьков (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
384,80
Экономия при брони: -35,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
384,80
Экономия при брони: -35,10 грн