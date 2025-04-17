Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
118,80
Экономия при брони: -7,52 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
385,70
Экономия при брони: -52,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
257,26
Экономия при брони: -35,02 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Витамак Д таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
379,70
Экономия при брони: -46,50 грн