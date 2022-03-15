Дваце горячий напиток (Dvatse hot drink) (560452) - инструкция по применению ATC-классификация
Дваце горячий напиток инструкция по применению
Состав
действующее вещество: acetylcysteine;
1 саше содержит ацетилцистеина 200 мг;
вспомогательные вещества: сорбитол (Е 420), ацесульфам калия, ароматизатор апельсиновый.
Лекарственная форма
Гранулы для орального раствора.
Основные физико-химические свойства: гранулы или порошок от белого до светло-желтого цвета со специфическим запахом. Возможно наличие легко распадающихся агломератов.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Муколитическое средство. Ацетилцестеин. Код ATС R05C B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
N-ацетил-L-цистеин (АЦ) оказывает выраженное муколитическое действие на слизистый и слизисто-гнойный секреты благодаря деполимеризации мукопротеиновых комплексов и нуклеиновых кислот, которые придают вязкость гиалиновому и гнойному компонентам мокроты и другим секретам. Дополнительные свойства: снижение индуцированной гиперплазии мукоцитов, повышение выработки сурфактанта за счет стимуляции пневмоцитов типа II, стимуляция активности мукоцилиарного аппарата, что способствует улучшению мукоцилиарного клиренса.
АЦ также оказывает прямое антиоксидантное действие благодаря воздействию свободной нуклеофильной тиольной группы (SH), которая способна непосредственно взаимодействовать с электрофильными группами окислительных радикалов. Особенно интересен тот факт, что АЦ предотвращает инактивацию α-1-антитрипсина — фермента, ингибирующего эластазу, хлорноватой кислотой (HOCl) — сильным окислителем, производимым миелопероксидазой активных фагоцитов.
Кроме того, молекулярная структура АЦ позволяет ему легко проникать через клеточные мембраны. Внутри клетки АЦ деацетилируется с образованием L-цистеина, незаменимой аминокислоты для синтеза глютатиона. Дополнительно к этому АЦ, являющийся прекурсором глютатиона, оказывает непрямой антиоксидантный эффект. Глютатион является высокоактивным трипептидом, распространённым в различных тканях животных и незаменимым для сохранения функциональной способности клетки и ее морфологической целостности. Фактически он является частью важнейшего внутриклеточного механизма защиты от окислительных радикалов, как экзо-, так и эндогенных и некоторых цитотоксических веществ, включая парацетамол.
Парацетамол оказывает цитотоксическое действие путем быстрого снижения содержания глютатиона. АЦ играет первостепенную роль в сохранении адекватного уровня глютатиона, чем и усиливает клеточную защиту. В результате АЦ представляет собой специфический антидот при отравлении парацетамолом.
У пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) прием 1200 мг АЦ в сутки в течение 6 недель приводил к значительному повышению объема вдоха и форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), возможно, вследствие уменьшения воздушного захвата.
У пациентов с идиопатическим фиброзом легких (ИФЛ) применение ацетилцистеина перорально по 600 мг 3 раза в сутки в течение одного года в сочетании со стандартной терапией ИФЛ (преднизолон и азатиоприн) способствовало сохранению жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и диффузной способности легких, измеренной методом одиночного вдоха окиси углерода.
В форме ингаляционной терапии в течение одного года АЦ способствовало снижению интенсивности прогрессирования заболевания у больных с ИФЛ.
При применении в очень высоких дозах (до 3000 мг ежедневно в течение 4 недель) больным муковисцидозом АЦ не оказывал значительного токсического действия.
Антиоксидантная эффективность АЦ связана с выраженным снижением активности эластазы в мокроте, что является значительным показателем функции легких у больных муковисцидозом. Кроме того, на фоне лечения отмечалось снижение количества нейтрофилов в дыхательных путях, а также количества нейтрофилов, активно выделяющих богатые эластазой гранулы.
Фармакокинетика.
Абсорбция
У человека после перорального приема ацетилцистеин полностью абсорбируется. Из-за метаболизма в стенках кишечника и эффекта первого прохождения биодоступность ацетилцистеина при пероральном приеме очень низкая (около 10%). Для разных лекарственных форм отличий не обнаружено. У пациентов с различными дыхательными и сердечными заболеваниями максимальная концентрация АЦ в плазме крови достигается через 1–3 часа после приема и остается высокой в течение 24 часов.
Распределение
Ацетилцистеин распределяется в организме как в неизмененном виде (20%), так и в виде метаболитов (активных) (80%), при этом он проявляется преимущественно в печени, почках, легких и бронхиальном секрете. Объем распределения АЦ составляет 0,33 до 0,47 л/кг. Связывание с белками плазмы крови составляет около 50% через 4 часа после приема и уменьшается до 20% через 12 часов.
Метаболизм и выведение
После перорального приема АЦ быстро и экстенсивно метаболизируется в стенках кишечника и печени. Образующийся метаболит, цистеин, рассматривают как активный. Далее ацетилцистеин и цистеин метаболизируются одним и тем же путем. Около 30% дозы выводится почками. Период полувыведения (Т ½) АЦ составляет 6,25 часа.
Показания
Лечение острых и хронических заболеваний бронхолегочной системы, сопровождающихся повышенным образованием мокроты.
Противопоказания
Известна гиперчувствительность к ацетилцистеину или любому из вспомогательных веществ лекарственного средства. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кровохарканье, легочное кровотечение, тяжелое обострение бронхиальной астмы.
Особенности применения
Есть отдельные сообщения о тяжелых реакциях со стороны кожи (синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла) при приеме ацетилцистеина, поэтому в случае возникновения изменений со стороны кожи или слизистых оболочек следует немедленно прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего его приема.
Следует с осторожностью назначать ацетилцистеин больным бронхиальной астмой из-за возможного развития бронхоспазма. При возникновении бронхоспазма лечение ацетилцистеином следует немедленно прекратить.
Рекомендуется с осторожностью принимать препарат пациентам с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, особенно при сопутствующем приеме других лекарственных средств, раздражающих слизистую желудка.
Пациентам с заболеваниями печени или почек ацетилцистеин следует назначать с осторожностью во избежание накопления азотсодержащих веществ в организме.
Ацетилцистеин оказывает влияние на метаболизм гистамина, поэтому не следует применять его в течение длительного времени пациентам с непереносимостью гистамина, поскольку это может привести к появлению симптомов непереносимости (головная боль, вазомоторный ринит, зуд).
Применение ацетилцистеина, в основном в начале лечения, может привести к разжижению бронхиального секрета и увеличить его объем. Если пациент не способен эффективно откашливать мокроту, необходимы постуральный дренаж и бронхоаспирация.
Муколитические средства могут вызывать бронхиальную обструкцию у детей в возрасте младше 2 лет. В результате физиологических особенностей дыхательной системы у детей этой возрастной группы способность очищения секреции дыхательных путей ограничена. Поэтому муколитики не следует применять детям в возрасте младше 2 лет.
Легкий серный запах не является признаком изменения препарата, а специфичен для действующего вещества.
Важная информация о вспомогательных веществах
Лекарственное средство содержит сорбитол, поэтому пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы это лекарственное средство принимать не следует.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет
400–600 мг в сутки, распределенные на 1–3 приема.
Дети
в возрасте 2–6 лет: 200–400 мг в сутки, распределенные на 1–2 приема;
в возрасте 6–12 лет: 400–600 мг в сутки, распределенные на 2–3 приема;
в возрасте старше 12 лет — дозы, как для взрослых.
Рекомендуется принимать после еды.
Содержимое пакетика растворить при помешивании в ½ стакана холодной воды, затем долить горячую, но не кипящую воду до полного стакана. Выпить раствор после охлаждения до приемлемой температуры, но не позднее чем через 30 минут после приготовления. Последовательность растворения порошка (сначала добавлять холодную воду, а затем горячую) не должна изменяться.
При растворении ацетилцистеина необходимо использовать стеклянную посуду, избегать контакта с металлическими и резиновыми поверхностями.
Дополнительное употребление жидкости усиливает муколитический эффект препарата.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера заболевания. При острых неосложненных заболеваниях применять ацетилцистеин 4–5 дней.
Дети
Применять детям в возрасте старше 2 лет.
Побочные реакции
Далее представлены побочные реакции после применения ацетилцистеина для приема внутрь.
Все побочные реакции приведены по системе классов, органов и частоте: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 — < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100), редко (≥ 1/10000 — < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (не могут быть оценены по имеющимся данным).
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — звон в ушах.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: редко — диспноэ, бронхоспазм (преимущественно у пациентов с гиперреактивностью бронхиальной системы, которая ассоциируется с бронхиальной астмой); частота неизвестна — ринорея.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: нечасто — изжога, стоматит, абдоминальная боль, тошнота, рвота, диарея; редко — диспепсия; частота неизвестна — неприятный запах изо рта.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — тахикардия, снижение артериального давления; очень редко — геморрагии.
Со стороны крови и лимфатической системы: частота неизвестна — анемия.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность; очень редко — анафилактический шок, анафилактические/анафилактоидные реакции.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — зуд, крапивница, экзантема, сыпь, ангионевротический отек (отек Квинке); частота неизвестна — экзема.
Общие нарушения: нечасто — гипертермия; частота неизвестна — отек лица.
В очень редких случаях в связи с приемом ацетилцистеина сообщали о тяжелых реакциях со стороны кожи (например синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла).
В большинстве случаев как минимум еще одно лекарственное средство может с большей вероятностью являться причиной появления кожно-слизистого синдрома. При появлении каких-либо новых изменений на коже или слизистых оболочках необходимо немедленно отменить прием ацетилцистеина и обратиться к врачу.
При применении ацетилцистеина очень редко сообщалось о возникновении кровотечений, которые чаще всего были связаны с развитием реакций гиперчувствительности.
Зафиксированы случаи понижения агрегации тромбоцитов, однако клинического подтверждения этому нет.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 200 мг/1 г в саше, по 20 саше в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».