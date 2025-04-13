Дваце горячий напиток (Dvatse hot drink)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 430 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
247,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
247,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
247,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
247,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
247,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
247,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
247,60 грн