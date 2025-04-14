Дваце горячий напиток (Dvatse hot drink)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
134,62
Экономия при брони: -20,59 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
247,50
Экономия при брони: -84,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
202,88
Экономия при брони: -39,98 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
202,72
Экономия при брони: -39,82 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
4.4 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
233,84
Экономия при брони: -14,94 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
195,83
Экономия при брони: -13,44 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.7 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
9.6 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека tas
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11
10.1 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница