Киев
Дваце горячий напиток (Dvatse hot drink)

Дваце горячий напиток (Dvatse hot drink)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 31 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
193,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
134,62
Экономия при брони: -20,59 грн
114,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
177,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
247,50
Экономия при брони: -84,60 грн
162,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
202,88
Экономия при брони: -39,98 грн
162,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
202,72
Экономия при брони: -39,82 грн
162,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
216,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
225,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
4.4 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
233,84
Экономия при брони: -14,94 грн
218,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
177,97 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
78,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
225,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
195,83
Экономия при брони: -13,44 грн
182,39 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
193,35 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
225,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.7 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
172,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
9.6 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
178,13 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
220,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11
10.1 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
178,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Дваце 200 горячий напиток гранулы для орального раствора 200 мг/г саше №20
Дарница
184,15 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное