Фармакодинамика.

Точный механизм обезболивающих и жаропонижающих свойств парацетамола еще не установлен, он может включать центральное и периферическое действия.

Парацетамол обеспечивает уменьшение выраженности боли через 5–10 минут после введения. Пик обезболивающего эффекта достигается в течение 1 часа, а продолжительность этого эффекта, как правило, составляет 4–6 часов.

Препарат снижает температуру тела в течение 30 минут после введения, жаропонижающий эффект длится не менее 6 часов.

Фармакокинетика.

Взрослые

Всасывание

После однократного применения до 2 г препарата и после повторного применения в течение 24 ч фармакокинетика парацетамола линейная.

Биодоступность после внутривенной инфузии 1 г парацетамола такая же, как и после введения 2 г пропацетамола (содержащего 1 г парацетамола). Максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигается в конце инфузионного введения продолжительностью 15 мин 1 г парацетамола и составляет 30 мкг/мл.

Распределение

Объем распределения парацетамола составляет около 1 л/кг. Парацетамол слабо связывается с белками плазмы крови. После введения 1 г парацетамола значительный уровень концентрации (около 1,5 мкг/мл) был установлен в спинномозговой жидкости через 20 мин после инфузии.

Метаболизм

Парацетамол в значительной степени метаболизируется в печени, проходя два основных пути: конъюгация глюкуроновой кислоты и конъюгация серной кислоты. Последний путь быстро насыщается при дозах, превышающих терапевтические. Незначительная часть (менее 4%) метаболизируется цитохромом Р450 с образованием промежуточного метаболита (N-ацетилбензохинонимина), который в нормальных условиях быстро нейтрализуется восстановленным глютатионом и выводится с мочой после связывания с цистеином и меркаптопурином. Однако при массивном отравлении количество этого токсического метаболита растет.

Выведение

Метаболиты парацетамола выводятся главным образом с мочой. 90% введенной дозы выводится в течение 24 ч, предпочтительно в виде глюкуронида (60–80%) и сульфата (20–30%). Меньше 5% выводится в неизмененном состоянии. Период полувыведения составляет 2,7 часа, общий клиренс — 18 л/ч.

Особые группы пациентов.

Пациенты с почечной недостаточностью

При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина 10–30 мл/мин) выведение парацетамола несколько вялотекущее, а период полувыведения составляет 2 — 5,3 часа. Скорость выведения глюкуронидов и сульфатов у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью в 3 раза медленнее, чем у здоровых добровольцев. Таким образом, пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) минимальный интервал между введениями следует увеличить до 6 часов.

Пациенты пожилого возраста

Фармакокинетика и метаболизм парацетамола у пациентов пожилого возраста не изменены. Коррекция дозы не требуется.