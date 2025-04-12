Парацетамол С.А.Л.Ф. (Paracetamol S.A.L.F.)
Парацетамол С.А.Л.Ф. инструкция по применению
Состав
действующее вещество: парацетамол;
1 мл содержит 10 мг парацетамола;
вспомогательные вещества: глюкозы моногидрат, натрия ацетат тригидрат, кислота уксусная, натрия цитрат дигидрат, кислота хлористоводородная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор или слегка окрашенный от янтарно-желтого до розово-бледно-оранжевого (восприятие может изменяться).
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики. Код ATС N02B E01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Точный механизм обезболивающих и жаропонижающих свойств парацетамола еще не установлен, он может включать центральное и периферическое действия.
Парацетамол обеспечивает уменьшение выраженности боли через 5–10 минут после введения. Пик обезболивающего эффекта достигается в течение 1 часа, а продолжительность этого эффекта, как правило, составляет 4–6 часов.
Препарат снижает температуру тела в течение 30 минут после введения, жаропонижающий эффект длится не менее 6 часов.
Фармакокинетика.
Взрослые
Всасывание
После однократного применения до 2 г препарата и после повторного применения в течение 24 ч фармакокинетика парацетамола линейная.
Биодоступность после внутривенной инфузии 1 г парацетамола такая же, как и после введения 2 г пропацетамола (содержащего 1 г парацетамола). Максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигается в конце инфузионного введения продолжительностью 15 мин 1 г парацетамола и составляет 30 мкг/мл.
Распределение
Объем распределения парацетамола составляет около 1 л/кг. Парацетамол слабо связывается с белками плазмы крови. После введения 1 г парацетамола значительный уровень концентрации (около 1,5 мкг/мл) был установлен в спинномозговой жидкости через 20 мин после инфузии.
Метаболизм
Парацетамол в значительной степени метаболизируется в печени, проходя два основных пути: конъюгация глюкуроновой кислоты и конъюгация серной кислоты. Последний путь быстро насыщается при дозах, превышающих терапевтические. Незначительная часть (менее 4%) метаболизируется цитохромом Р450 с образованием промежуточного метаболита (N-ацетилбензохинонимина), который в нормальных условиях быстро нейтрализуется восстановленным глютатионом и выводится с мочой после связывания с цистеином и меркаптопурином. Однако при массивном отравлении количество этого токсического метаболита растет.
Выведение
Метаболиты парацетамола выводятся главным образом с мочой. 90% введенной дозы выводится в течение 24 ч, предпочтительно в виде глюкуронида (60–80%) и сульфата (20–30%). Меньше 5% выводится в неизмененном состоянии. Период полувыведения составляет 2,7 часа, общий клиренс — 18 л/ч.
Особые группы пациентов.
Пациенты с почечной недостаточностью
При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина 10–30 мл/мин) выведение парацетамола несколько вялотекущее, а период полувыведения составляет 2 — 5,3 часа. Скорость выведения глюкуронидов и сульфатов у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью в 3 раза медленнее, чем у здоровых добровольцев. Таким образом, пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) минимальный интервал между введениями следует увеличить до 6 часов.
Пациенты пожилого возраста
Фармакокинетика и метаболизм парацетамола у пациентов пожилого возраста не изменены. Коррекция дозы не требуется.
Показания
Кратковременное лечение умеренной боли, особенно после операции.
Кратковременное лечение лихорадки, когда внутривенное применение является клинически обоснованным необходимостью лечения боли или гипертермии, и/или другие пути введения неприемлемы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к парацетамолу, пропацетамолу гидрохлориду (предшественнику парацетамола) или другим компонентам препарата. Тяжелая гепатоцеллюлярная недостаточность.
Особенности применения
Длительное или частое применение препарата не рекомендуется. Рекомендуется использовать соответствующую анальгетическую пероральную терапию, как только этот путь введения станет возможным.
Во избежание риска передозировки следует проверить, не содержат ли другие введенные лекарственные средства парацетамола или пропацетамола. Может потребоваться коррекция дозы (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Применение препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, влечет за собой риск серьезного поражения печени. Клинические признаки и симптомы поражения печени (в том числе фульминантный гепатит, печеночная недостаточность, холестатический гепатит, цитолитический гепатит), как правило, наблюдаются только в первые 2 дня после введения препарата, причем пик выраженности обычно проявляется через 4–6 дней. Лечение антидотом должно быть проведено как можно быстрее (см. раздел «Передозировка»).
Парацетамол может вызывать серьезные кожные реакции. Пациентов следует проинформировать о ранних признаках серьезных кожных реакций, а при первом появлении кожной сыпи или при любых других признаках гиперчувствительности применение препарата следует прекратить.
Рекомендуется с осторожностью применять парацетамол одновременно с флуклоксациллином из-за повышенного риска метаболического ацидоза с большим анионным интервалом (HAGMA). Пациенты с высоким риском развития HAGMA — это, в частности, пациенты с тяжелыми нарушениями функции почек, сепсисом или недоеданием, особенно при применении максимальной суточной дозы парацетамола.
После одновременного применения парацетамола и флуклоксациллина рекомендуется тщательный мониторинг, чтобы выявить появление кислотно-щелочных расстройств, а именно: метаболический ацидоз с большим анионным интервалом.
Парацетамол следует назначать с осторожностью пациентам при:
- печеночно-клеточной недостаточности;
- тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина ≤ 30 мл/мин (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Фармакокинетика»));
- хроническом алкоголизме;
- хроническом недоедании (низкие запасы глутатиона в печени);
- обезвоживание;
- синдроме Жильберта;
- генетически обусловленной недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, возможно возникновение гемолитической анемии из-за пониженной доступности глутатиона после введения парацетамола.
Вспомогательные вещества
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на 100 мл раствора, то есть практически не содержит натрия.
Способ применения и дозы
Препарат применять внутривенно.
Парацетамол С.А.Л.Ф. применять для взрослых, подростков и детей с массой тела более 33 кг.
Доза зависит от массы тела пациента.
Таблица 1
|Масса тела пациента
|Одноразовая доза
|Объем на один прием
|Максимальный объем препарата (10 мг/мл) на один прием в соответствии с верхними границами массы тела для группы (мл)**
|Максимальная суточная доза*
|33 кг — ≤ 50кг
|15 мг/кг
|1,5 мл/кг
|75 мл
|60 мг/кг, не превышая 3 г
|50 кг, при наличии факторов риска развития гепатотоксичности
|1 г
|100 мл
|100 мл
|3 г
|50 кг, при отсутствии факторов риска развития гепатотоксичности
|1 г
|100 мл
|100 мл
|4 г
* Максимальная суточная доза: максимальная суточная доза предназначена для пациентов, не получающих другие лекарственные средства, содержащие парацетамол, и должна быть соответствующим образом скорректирована при приеме таких препаратов.
** Пациенты с более низкой массой тела нуждаются в меньших объемах.
Раствор парацетамола вводят внутривенной инфузией в течение 15 минут.
Минимальный интервал между введениями должен составлять 4 часа. Курс лечения обычно не превышает 4 инфузий в течение 24 часов.
Минимальный интервал между приемами у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени должен составлять не менее 6 часов.
Перед введением необходимо убедиться, что раствор прозрачный и не содержит видимых частиц. Раствор, содержащий видимые посторонние включения, применять нельзя.
Неиспользованное остающееся лекарственное средство должно быть уничтожено.
Пациенты особых групп
Пациенты с почечной недостаточностью тяжелой степени
Назначая парацетамол пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤ 30 мл/мин), рекомендуется увеличить минимальный интервал между приемами до 6 часов.
Пациенты с гепатоцеллюлярной недостаточностью, хроническим алкоголизмом, хронически недоедающие пациенты (низкие запасы печеночного глутатиона), пациенты с дегидратацией, синдромом Жильберта, с массой тела менее 50 кг.
Максимальная суточная доза не должна превышать 3 г.
Пациенты пожилого возраста
Пациенты пожилого возраста обычно не нуждаются в коррекции дозы.
Дети
Не применять детям с массой тела менее 33 кг.
Побочные реакции
Как и в случае применения других средств, содержащих парацетамол, побочные реакции возникали редко (> 1/10000 — < 1/1000) или очень редко (< 1/10 000), частота неизвестна (невозможно оценить из имеющихся данных) см. табл. 2.
В клинических исследованиях сообщалось о частых (≥ 1/100 — < 1/10) побочных реакциях у пациентов в месте введения (боль и жжение).
Таблица 2
|Системы органов
|Редко
|Очень редко
|Частота неизвестна
|Кровеносная и лимфатическая системы
|тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения
|Иммунная система
|реакция гиперчувствительности*, анафилактический шок*
|Сердечно-сосудистая система
|артериальная гипотензия
|тахикардия
|Гепатобилиарная система
|повышение уровня печеночных трансаминаз
|Кожа и подкожная клетчатка
|сыпь*, крапивница*, серьезные кожные реакции ***
|Общие расстройства
|недомогание
|эритема, гиперемии, зуд
|Нарушение обмена веществ, метаболизма
|метаболический ацидоз с большим анионным промежутком (HAGMA) **
*Сообщали об очень редких случаях реакций гиперчувствительности в виде анафилактического шока, крапивницы, кожной сыпи, требующих прекращения лечения.
**В послерегистрационный период, при одновременном применении парацетамола с флуклоксациллином; обычно при наличии факторов риска.
***Сообщали об очень редких случаях серьезных кожных реакций, требующих прекращения лечения.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Не охлаждать.
Упаковка
По 100 мл во флаконе №1.
По 100 мл во флаконе, по 30 флаконов в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
С.А.Л.Ф. С.п.А. Лабораторио Фармаколоджико.