Парацетамол С.А.Л.Ф. (Paracetamol S.A.L.F.)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
196,41
Экономия при брони: -23,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
281,80
Экономия при брони: -65,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,92
Экономия при брони: -27,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
305,66
Экономия при брони: -23,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
291,03
Экономия при брони: -35,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
293,18
Экономия при брони: -37,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
284,18
Экономия при брони: -17,73 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
293,79
Экономия при брони: -11,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
213,35
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
212,73
Экономия при брони: -6,22 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
298,79
Экономия при брони: -16,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
311,40
Экономия при брони: -19,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
289,52
Экономия при брони: -35,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА