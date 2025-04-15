Киев
Парацетамол С.А.Л.Ф. (Paracetamol S.A.L.F.)

Парацетамол С.А.Л.Ф. (Paracetamol S.A.L.F.)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 115 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
174,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
237,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
250,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
283,10
Экономия при брони: -45,60 грн
237,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
250,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
237,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
288,30
Экономия при брони: -50,80 грн
237,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное