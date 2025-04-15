Парацетамол С.А.Л.Ф. (Paracetamol S.A.L.F.)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
283,10
Экономия при брони: -45,60 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
282,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМИЛА ХЕЛС КЕА
288,30
Экономия при брони: -50,80 грн