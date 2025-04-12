рекомендована консультация врача, если у больного наблюдаются выраженные симптомы риносинусита тяжелой степени, такие как кровотечение из носа, лихорадка, сильная боль, гнойные выделения из носовых ходов, нарушение зрения, асимметрия средней части лица или глаз или онемение лица, поскольку в таком случае может потребоваться неотложная медикаментозная терапия.

Если во время лечения симптомы у пациента сохраняются более 7–14 дней, усиливаются или периодически повторяются, рекомендуется обратиться к врачу.

Особого внимания требует прием препарата у пациентов с гастритом или функциональной диспепсией (так называемый чувствительный желудок). Препарат следует применять после еды.

Лекарственное средство содержит этанол 19% (об./об.), поэтому его не следует применять у пациентов с алкоголизмом или лиц, успешно завершивших лечение от алкоголизма.

Также при приеме в дозах, превышающих рекомендуемые, есть риск для здоровья детей и пациентов с заболеваниями печени, эпилепсией, органическими заболеваниями головного мозга.

Во время хранения препарата возможно его помутнение или выпадение осадка, однако это не влияет на действие препарата. Перед употреблением взбалтывать.

Период беременности или кормления грудью. В период беременности или кормления грудью препарат можно применять с осторожностью и только после установления врачом диагноза и оценки соотношения пользы для матери и риска для плода (ребенка).

Воздействие на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, но следует иметь в виду, что Синупрет, капли оральные, содержит этанол.