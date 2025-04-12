Нежить? Синусит?
Синупрет® (BNO 1016)
Лікує нежить,
а не маскує симптоми
Європейська настанова EPOS 2020 рекомендує Синупрет® екстракт для лікування гострого вірусного і поствірусного риносинуситу
Від природи до доказової медицини
Нежить? Синусит?
Синупрет® (BNO 1016)
Лікує нежить,
а не маскує симптоми
Європейська настанова EPOS 2020 рекомендує Синупрет® екстракт для лікування гострого вірусного і поствірусного риносинуситу
100 г капель содержат 29 г экстракта (1:11) из корня горечавки (Radix Gentianae); цветков первоцвета с чашечкой (Flores Primulae cum Calycibus); травы щавеля (Herba Rumicis); цветков бузины (Flores Sambuci); травы вербены (Herba Verbenae) (1:3:3:3:3) (экстрагент этанол 59% (об./об.);
вспомогательное вещество: очищенная вода.
Содержание этанола — 19% (об./об.).
Корня генцианы - 0,2 г/100 г
Цветков первоцвета с чашечками - 0,6 г/100 г
Травы щавеля - 0,6 г/100 г
Цветков бузины - 0,6 г/100 г
Травы вербены - 0,6 г/100 г
растительные компоненты, входящие в состав лекарственного средства, проявляют комплексную активность, которая заключается в секретолитическом действии, противоотечном, противовоспалительном, иммуностимулирующем и противовирусном эффекте.
Активные компоненты препарата Синупрет подавляют размножение различных респираторных вирусов, таких как вирус гриппа А, парагриппа и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).
Под влиянием препарата регулируется секреция и уменьшается отек тканей. Восстанавливаются дренаж и вентиляция околоносовых пазух, устраняется заложенность носа, нормализуется защитная функция эпителия дыхательных путей. Повышается эффективность антибиотикотерапии.
острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа.
если врач не назначил иначе, препарат применяют в таких дозах:
|Возраст
|Разовая доза
|Суточная доза
|Дети в возрасте 2–5 лет
|По 15 капель, что эквивалентно 0,9 мл
|45 капель (3 раза по 15 капель), что эквивалентно 2,7 мл
|Дети в возрасте 6–11 лет
|По 25 капель, что эквивалентно 1,5 мл
|75 капель (3 раза по 25 капель), что эквивалентно 4,5 мл
|Дети в возрасте старше 12 лет и взрослые
|По 50 капель, что эквивалентно 3 мл
|150 капель (3 раза по 45 капель), что эквивалентно 9 мл
Взрослые принимают капли, как правило, в неразбавленном виде или при желании с необходимым количеством жидкости. Детям капли следует применять в разведенном виде и, чтобы скрыть горький вкус, можно добавлять в сок или чай.
Обычно рекомендованный курс лечения составляет 7–14 дней, если не был назначен врачом другой. Следует соблюдать раздел ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Дети. В связи с недостаточностью опыта применения препарат не следует применять у детей в возрасте до 2 лет.
повышенная чувствительность к какому-либо из действующих или вспомогательных компонентов препарата, другим видам первоцвета, а также пептическая язва.
нечасто отмечают случаи желудочно-кишечных расстройств (включая боль в желудке, тошноту, диарею, рвоту, дискомфорт в животе). Также возможны реакции повышенной чувствительности, включая сыпь, покраснение кожи, зуд, крапивницу, отек Квинке, одышку, припухлость лица.
При возникновении каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
рекомендована консультация врача, если у больного наблюдаются выраженные симптомы риносинусита тяжелой степени, такие как кровотечение из носа, лихорадка, сильная боль, гнойные выделения из носовых ходов, нарушение зрения, асимметрия средней части лица или глаз или онемение лица, поскольку в таком случае может потребоваться неотложная медикаментозная терапия.
Если во время лечения симптомы у пациента сохраняются более 7–14 дней, усиливаются или периодически повторяются, рекомендуется обратиться к врачу.
Особого внимания требует прием препарата у пациентов с гастритом или функциональной диспепсией (так называемый чувствительный желудок). Препарат следует применять после еды.
Лекарственное средство содержит этанол 19% (об./об.), поэтому его не следует применять у пациентов с алкоголизмом или лиц, успешно завершивших лечение от алкоголизма.
Также при приеме в дозах, превышающих рекомендуемые, есть риск для здоровья детей и пациентов с заболеваниями печени, эпилепсией, органическими заболеваниями головного мозга.
Во время хранения препарата возможно его помутнение или выпадение осадка, однако это не влияет на действие препарата. Перед употреблением взбалтывать.
Период беременности или кормления грудью. В период беременности или кормления грудью препарат можно применять с осторожностью и только после установления врачом диагноза и оценки соотношения пользы для матери и риска для плода (ребенка).
Воздействие на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, но следует иметь в виду, что Синупрет, капли оральные, содержит этанол.
взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Комбинация с антибиотиками возможна и целесообразна.
случаи передозировки в настоящее время неизвестны. Возможно увеличение выраженности указанных побочных реакций, таких как тошнота, боль в желудке, диарея. При превышении дозы возможно усиление побочных реакций (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Лечение: при возникновении симптомов отравления или передозировки необходима симптоматическая терапия.
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. После вскрытия флакона препарат пригоден для применения в течение 3 мес.