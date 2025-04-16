Синупрет® капли (Sinupret® drops)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
348,26
Экономия при брони: -11,32 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
384,60
Экономия при брони: -67,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
344,92
Экономия при брони: -29,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
384,60
Экономия при брони: -67,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
345,15
Экономия при брони: -39,36 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
349,04
Экономия при брони: -43,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
416,30
Экономия при брони: -98,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
397,40
Экономия при брони: -79,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
397,40
Экономия при брони: -79,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
413,56
Экономия при брони: -105,48 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
345,18
Экономия при брони: -29,40 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
408,05
Экономия при брони: -92,27 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
397,10
Экономия при брони: -79,60 грн