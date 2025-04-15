Синупрет® капли (Sinupret® drops)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 259 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
391,64
Экономия при брони: -89,70 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
426,70
Экономия при брони: -123,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
397,10
Экономия при брони: -93,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
397,10
Экономия при брони: -93,40 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
346,13
Экономия при брони: -44,07 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
344,04
Экономия при брони: -41,31 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
441,50
Экономия при брони: -137,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
416,10
Экономия при брони: -112,40 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Синупрет® капли оральные флакон 100 мл №1
Bionorica SE
416,10
Экономия при брони: -112,40 грн