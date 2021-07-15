р-р для ингаляций

Взрослые и дети в возрасте от 6 лет: 1–2 ингаляции по 2–3 мл р-ра в сутки.

Дети в возрасте до 6 лет: 1–2 ингаляции по 2 мл р-ра в сутки.

Аброл®, р-р для ингаляций, можно использовать во всех современных ингаляционных приборах (за исключением паровых ингаляторов).

Аброл®, р-р для ингаляций, следует разводить в пропорции 1:1 с физраствором для обеспечения оптимального увлажнения высвобождаемого аппаратом воздуха.

Аброл®, р-р для ингаляций, не следует смешивать с кромоглициевой кислотой. Его также не следует смешивать с другими р-рами, в смеси с которыми рН р-ра превышает 6,3, например, со щелочной солью для ингаляций (Emser Salt). Из-за повышения рН возможно повышение способности к преципитации свободного основания амброксола гидрохлорида или помутнение р-ра.

Обычно рекомендуется подогревать р-р для ингаляций до температуры тела до начала ингаляции.

Если возможна только одна ингаляция в сутки, дополнительно следует применять Аброл® для перорального применения.

Учитывая, что сам процесс ингаляции может провоцировать кашель, рекомендуется пациентам во время ингаляции дышать нормально.

Пациентам с БА перед ингаляцией следует применять бронхоспазмолитики для открытия лёгких.

Р-р для перорального использования .

Взрослые и дети в возрасте от 12 лет: по 4 мл 3 раза в сутки в течение первых 2–3 дней, что составляет 90 мг амброксола в сутки, затем по 2 мл 3 раза в сутки, что составляет 45 мг амброксола в сутки. Дозировка по 4 мл 3 раза в сутки может быть продлена после консультации с лечащим врачом.

Дети в возрасте 6–12 лет: по 2 мл 2–3 раза в сутки, что составляет 30–45 мг амброксола в сутки.

Дети в возрасте 2–6 лет: по 1 мл 3 раза в сутки, что составляет 22,5 мг амброксола в сутки.

Дети в возрасте до 2 лет: по 1 мл 2 раза в сутки, что составляет 15 мг амброксола в сутки.

Дозирование для пациентов с почечной и/или печеночной недостаточностью. Пациентам с тяжелым нарушением функции почек или тяжелым нарушением функции печени препарат следует применять только после консультации врача, поскольку может быть необходимо снизить поддерживающую дозу или продлить интервал между введениями лекарственного средства.

Аброл®, р-р для ингаляций и перорального применения, не следует применять дольше 4–5 дней без консультации с лечащим врачом.

При острых заболеваниях следует проконсультироваться у врача, если симптомы не исчезают или усиливаются, несмотря на прием лекарственного средства Аброл®.

Аброл®, р-р для перорального применения, можно разводить в воде, чае, фруктовом соке, молоке. Препарат Аброл® можно принимать независимо от приема пищи.

Секретолитическое действие препарата Аброл® поддерживается при поступлении в организм достаточного количества жидкости.

Дети. Препарат можно использовать в педиатрической практике. Детям в возрасте до 2 лет применять только по назначению врача.