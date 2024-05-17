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Аброл® раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон 100 мл с шприцем-дозатором 5 мл, №1 - Запорожье (662543) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
137,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
169,00
Экономия: -45,00 грн
124,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
155,43
Экономия: -33,36 грн
122,07 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
144,81
Экономия: -16,60 грн
128,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
156,99
Экономия: -27,69 грн
129,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
137,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
137,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
165,90
Экономия: -35,30 грн
130,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
150,50
Экономия: -21,20 грн
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
137,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
134,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
144,30
Экономия: -11,01 грн
133,29 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
157,20
Экономия: -26,60 грн
130,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
138,98
Экономия: -7,34 грн
131,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
137,00 грн