Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системыАурилла (Aurilla) Аурилла (Aurilla) (555651) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 508,73 грн Без рецепта 70 шт от 508,73 грн В наличии в 680 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Корпорация Артериум Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 70 шт. Диетические добавки 10.3. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы