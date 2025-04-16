Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
697,50
Экономия при брони: -87,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
731,81
Экономия при брони: -42,27 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
623,00
Экономия при брони: -97,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
697,85
Экономия при брони: -36,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
701,70
Экономия при брони: -40,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
600,00
Экономия при брони: -33,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
671,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
688,70
Экономия при брони: -78,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
693,66
Экономия при брони: -32,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
691,80
Экономия при брони: -30,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
671,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
671,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
692,67
Экономия при брони: -31,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
590,22
Экономия при брони: -67,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
695,26
Экономия при брони: -34,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
623,00
Экономия при брони: -97,30 грн