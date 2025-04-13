Киев (адрес не указан)
Доступно в 635 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
661,95
Экономия при брони: -125,29 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
293,69
Экономия при брони: -25,68 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
715,73
Экономия при брони: -26,19 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
671,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
688,70
Экономия при брони: -62,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
671,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
695,92
Экономия при брони: -34,94 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
671,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
689,30
Экономия при брони: -63,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум