Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
688,70
Экономия при брони: -83,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
688,70
Экономия при брони: -83,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
358,65
Экономия при брони: -12,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
671,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
688,70
Экономия при брони: -83,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
701,77
Экономия при брони: -40,79 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
688,70
Экономия при брони: -83,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
294,76
Экономия при брони: -35,61 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
692,33
Экономия при брони: -31,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
707,01
Экономия при брони: -46,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
689,30
Экономия при брони: -83,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
587,94
Экономия при брони: -21,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
590,22
Экономия при брони: -71,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
685,50
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Аурилла капсулы №70
Корпорация Артериум
685,42
Экономия при брони: -24,44 грн