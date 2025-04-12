При применении лекарственного средства раствор не глотать.

При гнойных и грибковых поражениях кожи, гнойных ранах раствор применять в виде промываний, примочек. Для лечения проктита и язвенного колита теплый раствор вводить в виде клизм по 50–100 мл 2 раза в сутки до полного исчезновения признаков острого воспаления. Свищи при хроническом парапроктите промывать лекарственным средством ежедневно в течение 3–4 суток. Для промывания мочевого пузыря у взрослых пациентов раствор декаметоксина применять после предварительного разведения 1:7 очищенной водой в дозе 500–600 мл (на курс лечения 7–20 промываний).

Поражение слизистой оболочки полости рта лечить путем аппликации по 25–50 мл в течение 10–15 минут или полоскания (100–150 мл). Дистрофически воспалительную форму пародонтоза I-II степени в стадии обострения лечить путем ирригации теплым раствором патологических пародонтальных карманов (50–70 мл) или аппликаций на десну до затухания воспалительных явлений. Больным с кандидозным поражением слизистой оболочки рта, язвенно-некротическим гингивитом назначать полоскание полости рта (100–150 мл) 4 раза в сутки в течение 5–10 дней.

Лечение кандидоза миндалин, хронического тонзиллита проводить промыванием лакун небных миндалин (50–75 мл на одно промывание).

Санацию носителей стафилококка, дифтерийной палочки проводить путем полоскания раствором зева, промывания лакун, орошение носоглотки и миндалин. Лакуны промывать 3–5 раз через день.

При лечении гнойно-воспалительных заболеваний брюшной и плевральной полости пораженный участок заполнять до краев лекарственным средством с экспозицией не менее 10 минут. При необходимости, в частности при ушивании «наглухо» (без дренажа), производить многократное заполнение операционной полости с последующим удалением раствора в чистые промывные воды. Проточно-промывочное дренирование полости производиться с помощью дренажей или пункционным методом.

Для лечения микробных и грибковых трихомонадных поражений слизистой оболочки влагалища лекарственное средство применять в виде спринцеваний (50–100 мл подогретого до 38 °С раствора 3 раза в сутки). Таким же способом единовременно проводить предродовую санацию родовых путей. Лечение послеродового эндометрита осуществлять путем промывания теплым лекарственным средством полости матки (150–200 мл) 2 раза в сутки.

Обеззараживание кожи рук и резиновых перчаток проводить путем нанесения 5–10 мл лекарственного средства на предварительно вымытую поверхность, подлежащую дезинфекции, в течение 5 минут.

Очищенные медицинские инструменты, загубники, трубки и оборудование дезинфицировать путем погружения в раствор на 30 минут.