Санидар (Sanidar)
Санидар инструкция по применению
Состав
действующее вещество: decamethoxine;
1 мл раствора содержит декаметоксина 0,2 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Соединения четвертичного аммония. Декаметоксин. Код ATС D08AJ10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Декаметоксин оказывает антимикробное противогрибковое действие, концентрируется на цитоплазматической мембране (ЦПМ) микробной клетки и соединяется с фосфатидными группами липидов мембраны, нарушая проницаемость ЦПМ микроорганизмов. Декаметоксин оказывает выраженное бактерицидное воздействие на стафилококки, стрептококки, дифтерийную палочку, капсульные бактерии и фунгицидное действие на дрожжи, дрожжеподобные грибы, возбудители эпидермофитии, трихофитии, микроспории, эритразмы, некоторые виды плесневых грибов (аспергили, пенициллы), протистоцидное действие на трихомонады, лямблии, вирусоцидное действие на липофильные вирусы. Высокоактивен в отношении микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Устойчивые к декаметоксину штаммы микроорганизмов при длительном применении образуются медленно и в незначительном количестве. Бактериостатические (фунгистатические) концентрации подобны его бактерицидным (фунгицидным), вирусоцидным, протистоцидным концентрациям. В процессе применения лекарственного средства повышается чувствительность антибиотикорезистентных микроорганизмов к антибиотикам.
Фармакокинетика.
Лекарственное средство практически не всасывается слизистыми оболочками, неповрежденной кожей и раневой поверхностью.
Показания
Применять для лечения гнойничковых бактериальных и грибковых заболеваний кожи, микробной экземы, гнойно-воспалительных поражений мягких тканей (абсцессы, карбункулы, флегмоны, фурункулы, гнойные раны, панариции); стоматологические заболевания (стоматиты, язвенно-некротический гингивит, дистрофично-воспалительная форма пародонтоза I-II степени в стадии обострения).
Также лекарственное средство показано при хроническом тонзиллите, ангине, носительстве стафилококков и дифтерийных палочек, язвенном колите, парапроктите.
В гинекологической практике применять для лечения кандидоза слизистой оболочки влагалища, воспалительных заболеваний гениталий микробного происхождения, предродовой санации родовых путей, лечения послеродового эндометрита.
Для лечения гнойно-воспалительных заболеваний брюшной и плевральной полостей.
Для гигиенической дезинфекции кожи рук медперсонала и резиновых перчаток при обследовании больных и выполнении медицинских манипуляций и малых хирургических вмешательств, предстерилизационной дезинфекции медицинских инструментов и диагностического оборудования из металлов, резины, полимерных материалов и стекла.
Противопоказания
Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Декаметоксин является катионным поверхностно-активным веществом, поэтому он несовместим с мылом и другими анионными соединениями.
Декаметоксин повышает чувствительность антибиотикорезистентных микроорганизмов к антибиотикам.
Особенности применения
Декаметоксин в концентрации, применяемый в лекарственном средстве, не оказывает токсического действия. Длительное применение лекарственного средства не вызывает никаких токсических реакций. Подогрев раствора до 38 °С перед применением повышает его эффективность. При воспалительных явлениях и раздражении кожи лекарственное средство разводить дистиллированной водой в соотношении 1:1 или 1:2.
Способ применения и дозы
При применении лекарственного средства раствор не глотать.
При гнойных и грибковых поражениях кожи, гнойных ранах раствор применять в виде промываний, примочек. Для лечения проктита и язвенного колита теплый раствор вводить в виде клизм по 50–100 мл 2 раза в сутки до полного исчезновения признаков острого воспаления. Свищи при хроническом парапроктите промывать лекарственным средством ежедневно в течение 3–4 суток. Для промывания мочевого пузыря у взрослых пациентов раствор декаметоксина применять после предварительного разведения 1:7 очищенной водой в дозе 500–600 мл (на курс лечения 7–20 промываний).
Поражение слизистой оболочки полости рта лечить путем аппликации по 25–50 мл в течение 10–15 минут или полоскания (100–150 мл). Дистрофически воспалительную форму пародонтоза I-II степени в стадии обострения лечить путем ирригации теплым раствором патологических пародонтальных карманов (50–70 мл) или аппликаций на десну до затухания воспалительных явлений. Больным с кандидозным поражением слизистой оболочки рта, язвенно-некротическим гингивитом назначать полоскание полости рта (100–150 мл) 4 раза в сутки в течение 5–10 дней.
Лечение кандидоза миндалин, хронического тонзиллита проводить промыванием лакун небных миндалин (50–75 мл на одно промывание).
Санацию носителей стафилококка, дифтерийной палочки проводить путем полоскания раствором зева, промывания лакун, орошение носоглотки и миндалин. Лакуны промывать 3–5 раз через день.
При лечении гнойно-воспалительных заболеваний брюшной и плевральной полости пораженный участок заполнять до краев лекарственным средством с экспозицией не менее 10 минут. При необходимости, в частности при ушивании «наглухо» (без дренажа), производить многократное заполнение операционной полости с последующим удалением раствора в чистые промывные воды. Проточно-промывочное дренирование полости производиться с помощью дренажей или пункционным методом.
Для лечения микробных и грибковых трихомонадных поражений слизистой оболочки влагалища лекарственное средство применять в виде спринцеваний (50–100 мл подогретого до 38 °С раствора 3 раза в сутки). Таким же способом единовременно проводить предродовую санацию родовых путей. Лечение послеродового эндометрита осуществлять путем промывания теплым лекарственным средством полости матки (150–200 мл) 2 раза в сутки.
Обеззараживание кожи рук и резиновых перчаток проводить путем нанесения 5–10 мл лекарственного средства на предварительно вымытую поверхность, подлежащую дезинфекции, в течение 5 минут.
Очищенные медицинские инструменты, загубники, трубки и оборудование дезинфицировать путем погружения в раствор на 30 минут.
Дети
Опыт применения детям отсутствует.
Побочные реакции
В редких случаях у некоторых пациентов возможна повышенная индивидуальная чувствительность. У таких лиц после применения лекарственного средства возможно появление сыпи на коже, жжение, сухость, зуд и других местных аллергических реакций.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл, по 200 мл или по 400 мл во флаконах.
По 100 мл, по 200 мл или по 400 мл во флаконах с защитным колпачком.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».