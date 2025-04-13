Киев (адрес не указан)
Доступно в 313 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн