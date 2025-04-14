Днепр (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
336,70
Экономия при брони: -57,60 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,90 грн
Санидар® раствор для наружного применения 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарница
329,00 грн