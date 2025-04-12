Левофтор (Levoftor)
Левофтор инструкция по применению
Состав
действующее вещество: levofloxacin;
1 мл раствора содержит левофлоксацина гемигидрат, что эквивалентно левофлоксацину 5 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота хлористоводородная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор зелено-желтого цвета, практически свободный от частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства группы хинолонов. Фторхинолоны. Код ATС J01M А12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левофлоксацин — синтетическое антибактериальное средство из группы фторхинолонов, S-энантиомер рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина. Как антибактериальное лекарственное средство из группы фторхинолонов, левофлоксацин действует на комплекс ДНК из ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Основной механизм резистентности является результатом мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами.
Граничные значения. Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) предельные значения МИК для левофлоксацина, отделяющие чувствительные микроорганизмы от промежуточно чувствительных микроорганизмов (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных микроорганизмов, представлены в Таблице 1 тестирования МИК (мг\л). Клинические предельные значения МИК EUCAST для левофлоксацина:
Таблица 1
|Патогены
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriacae
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Pseudomonas spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Acinetobacter spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Staphylococcus spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|S. pneumoniae 1
|≤ 2 мг/л
|2 мг/л
|Streptococcus A, B, C, G
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|H. influenzae 2, 3
|≤ 1 мг/л
|1 мг/л
|M. catarrhalis 3
|1 мг/л
|1 мг/л
|Граничные значения, не связанные с видами 4
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
1Предельные значения левофлоксацина относятся к терапии высоких доз.
2Возможен низкий уровень резистентности к фторхинолонам (МИК ципрофлоксацина 0,12–0,5 мг/л), но нет доказательств того, что такая резистентность имеет клиническое значение при инфекциях дыхательных путей, вызванных H. influenzae.
3Штаммы с величинами МИК, выше граничного значения между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами, являются очень редкими или о них еще не сообщали. Тесты на идентификацию и противомикробную чувствительность на любом таком изоляте следует повторить и, если результат будет подтвержден, отправить изолят в уполномоченную лабораторию. Пока есть данные, свидетельствующие о клинической реакции для подтвержденных изолятов из МИК выше текущего резистентного граничного значения, о них необходимо сообщать как о резистентных.
4Предельные значения пероральных доз от 500 мг однократно до 500 мг 2 раза в сутки и внутривенных доз от 500 мг однократно до 500 мг 2 раза в сутки.
Антибактериальный спектр
Распространенность резистентности для выбранных видов может варьироваться географически и со временем. Желательно получить местную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций.
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные бактерии
Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus* метициллинчувствительный, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci − группы С и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Burkholderia cepacia**, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae*, Haemophilus para-influenzae*, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis*, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.
Анаэробные бактерии
Peptostreptococcus.
Другие
Chlamydophila pneumoniae*, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila*, Mycoplasma pneumoniae*, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Виды, приобретенная (вторичная) резистентность которых может представлять проблему
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis*, Staphylococcus aureus метицилін-резистентний, Staphylococcus coagulase spp.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Acinetobacter baumannii*, Citrobacter freundii*, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii*, Proteus mirabilis*, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*.
Анаэробные бактерии
Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus**, Bacteroides thetaiotamicron**, Bacteroides vulgatus**, Clostridium difficile**.
Естественно резистентные штаммы
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecium.
*Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.
**Естественная умеренная чувствительность.
Другие данные
Госпитальные инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Нет существенной разницы в фармакокинетике левофлоксацина после в/в и перорального применения. После внутривенного введения лекарственное средство накапливается в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете ткани легких (концентрация в легких превышает таковую в плазме крови), в моче. В спинномозговую жидкость левофлоксацин попадает плохо.
Распределение
Около 30–40% левофлоксацина связывается с белками плазмы крови. Кумуляционный эффект от многократного применения левофлоксацина в дозе 500 мг 1 раз в сутки практически отсутствует. Существует незначительный, но предполагаемый кумуляционный эффект после применения доз по 500 мг 2 раза в сутки. Стабильное состояние достигается в течение 3 дней.
Проникновение в ткани и жидкости организма
Проникновение в слизистую оболочку бронхов, бронхиальный секрет тканей легких. Максимальная концентрация левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете легких после применения 500 мг перорально составляла 8,3 и 10,8 мкг/мл соответственно. Эти показатели достигались в течение 1 ч после приема лекарственного средства.
Проникновение в ткани лёгких
Максимальная концентрация левофлоксацина в тканях легких после применения 500 мг перорально составляла примерно 11,3 мкг/г и достигалась через 4–6 ч после применения лекарственного средства. Концентрация в легких превышает таковую в плазме крови.
Проникновение в содержание волдырей (кожа)
Максимальная концентрация левофлоксацина (4,0–6,7 мкг/мл) в содержимом волдыря достигалась через 2–4 часа после введения лекарственного средства в течение 3 дней в дозах 500 мг 1 или 2 раза в сутки соответственно.
Проникновение в цереброспинальную (спинномозговую) жидкость
Левофлоксацин плохо проникает в цереброспинальную жидкость.
Проникновение в ткани простаты
После применения 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средняя концентрация в ткани простаты достигала 8,7 мкг/г, 8,2 мкг/г и 2 мкг/г соответственно через 2 часа, 6 часов и 24 часа; средний коэффициент концентрации простата/плазма крови составил 1,84.
Концентрация в моче
Средняя концентрация в моче через 8–12 ч после однократного приема пероральной дозы 150 мг, 300 мг и 500 мг левофлоксацина составляла 44 мг/л, 91 мг/л и 200 мг/л соответственно.
Биотрансформация
Левофлоксацин метаболизируется в незначительной степени, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% от количества лекарственного средства, выделяемого с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подлежит инверсии хоральной структуры.
Выведение
После перорального и внутривенного применения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (период полувыведения составляет 6–8 часов). Выводится в основном почками (более 85% введенной дозы).
Нет существенной разницы в фармакокинетике левофлоксацина после в/в и перорального применения, что свидетельствует о том, что эти пути введения взаимозаменяемы.
Линейность
Левофлоксацин имеет линейную фармакокинетику в диапазоне 50–600 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью
На фармакокинетику левофлоксацина оказывает влияние почечная недостаточность. При понижении функции почек снижается почечное выведение и клиренс, а период полувыведения увеличивается, как видно из таблицы 2.
Таблица 2
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|<20
|20−49
|50−80
|Почечный клиренс (мл/мин)
|13
|26
|57
|Период полувыведения (часы)
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста
Нет значительных отличий в фармакокинетике левофлоксацина у молодых пациентов и пациентов пожилого возраста, кроме отличий, связанных с клиренсом креатинина.
Гендерные отличия
Отдельный анализ групп пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные отличия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти гендерные различия в фармакокинетике клинически значимы.
Показания
Левофтор, раствор для инфузий, предназначен для лечения таких инфекционных заболеваний у взрослых:
− негоспитальная пневмония*;
− осложненные инфекции кожи и мягких тканей*;
− острый пиелонефрит и осложненные инфекции мочевыводящих путей;
− хронический бактериальный простатит;
− легочная форма сибирской язвы: постконтактная профилактика и радикальное лечение.
*Применительно к вышеуказанным инфекционным заболеваниям левофлоксацин следует назначать только в случаях недостаточной эффективности других антибактериальных лекарственных средств, которые преимущественно применяют для начального лечения данных инфекций.
Следует учитывать официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных средств.
Противопоказания
− Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим хинолонам или к любому компоненту лекарственного средства.
− Побочные реакции со стороны сухожилий после предварительного применения хинолонов.
− Эпилепсия.
− Детский возраст (младше 18 лет).
− Период беременности или кормления грудью.
Особенности применения
Следует избегать применения лекарственного средства пациентам, которые имели серьезные побочные реакции в прошлом при применении хинолонов или фторхинолонов. Лечение этих пациентов левофлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки пользы/риска.
Длительные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные побочные реакции. В очень редких случаях у пациентов, получавших фторхинолоны, независимо от возраста и имеющихся факторов риска сообщали о длительных (на протяжении месяцев или лет) инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакциях, влияющих на различные, а иногда на несколько сразу, системы организма (опорно -двигательную, нервную, психику и органы чувств). Применение лекарственного средства следует немедленно прекратить после появления первых признаков или симптомов какой-либо серьезной побочной реакции и обратиться за консультацией к врачу.
Больным с выраженными нарушениями функции почек, а также с выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями мозгового кровообращения следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства. В течение всего курса лечения необходимо контролировать функции почек и печени. При применении лекарственного средства следует воздерживаться от употребления алкоголя. При очень тяжелом течении воспаления легких, вызванном пневмококками, левофлоксацин может не проявлять оптимального терапевтического эффекта. Госпитальные инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Продолжительность ввода. Рекомендуемая продолжительность введения лекарственного средства составляет не менее 60 минут для 500 мг раствора для инфузий. Относительно офлоксацина известно, что при инфузии могут отмечаться тахикардия и временное повышение артериального давления. В редких случаях может наблюдаться внезапное понижение артериального давления, циркуляторный коллапс. Если при введении левофлоксацина наблюдается выраженное снижение артериального давления, введение лекарственного средства следует немедленно прекратить.
Аневризма и диссекция аорты и регургитация/недостаточность сердечного клапана. Эпидемиологические исследования сообщают о повышенном риске аневризмы и дисекции (расслоения) аорты, особенно у пожилых пациентов, и регургитации аортального и митрального клапанов после применения фторхинолонов. Сообщалось о случаях аневризмы и диссекции аорты, иногда осложненных разрывом (включая летальные случаи), и о регургитации/недостаточности любого из клапанов сердца у пациентов, получавших фторхинолоны (см. раздел «Побочные реакции»). Следовательно, фторхинолоны следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск и после рассмотрения других терапевтических вариантов лечения пациентов с положительным семейным анамнезом аневризмы или врожденным пороком сердечных клапанов, или у пациентов с существующим диагнозом аневризмы и/или дисекции аорты, или заболеванием сердечного или при наличии других факторов риска или благоприятных условий:
- как и для аневризмы и диссекции аорты, так и при регургитации/недостаточности сердечного клапана (например нарушения соединительной ткани, такие как синдром Марфана или сосудистый синдром Элерса-Данлоса, синдром Тернера, артериит Такаясу, гигантоклеточный артериит, болезнь Бехчета , известный атеросклероз) или дополнительно:
- при аневризме и диссекции аорты (например сосудистые расстройства, такие как артериит Такаясу или гигантоклеточный артериит, или известный атеросклероз, или синдром Шегрена) или дополнительно:
- при регургитации/недостаточности сердечного клапана (например инфекционный эндокардит). Риск аневризмы и диссекции аорты и их разрыв может быть повышен у пациентов, одновременно получающих системные кортикостероиды.
В случае возникновения внезапной абдоминальной боли, боли в груди или спине пациентам следует посоветовать немедленно обратиться к врачу в отделение неотложной помощи. Пациентам нужно рекомендовать немедленно обращаться за медицинской помощью при острой одышке, новом приступе сердцебиения или развитии отека живота или нижних конечностей.
Метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA). Вероятно, что метициллинрезистентный золотистый стафилококк имеет перекрестную резистентность к фторхинолонам, в частности к левофлоксацину. Поэтому левофлоксацин не рекомендуется применять для лечения известных или подозреваемых MRSA инфекций, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.
Резистентность E. сoli. Резистентность E. сoli, наиболее распространенного возбудителя инфекций мочевых путей, к фторхинолонам варьирует в разных странах Европейского Союза. При назначении левофлоксацина врачам следует учитывать местную распространенность резистентности E. coli к фторхинолонам.
Легочная форма сибирской язвы. Клиническая практика базируется на исследованиях чувствительности Bacillus anthracis in vitro, а также на экспериментальных данных исследований на животных вместе с ограниченными данными исследований с участием людей. Врачам следует пользоваться согласованными национальными и/или международными документами по лечению сибирской язвы.
Тендинит и разрыв сухожилия. Тендинит и разрывы сухожилия (не ограничиваясь ахиловым сухожилием), иногда двусторонние, могут возникнуть уже в течение 48 ч после начала лечения хинолонами и фторхинолонами и даже в течение нескольких месяцев после прекращения лечения у пациентов, получавших суточные дозы 1000 мг левофлоксацина. Риск развития тендинита и разрыва сухожилия увеличивается у пациентов пожилого возраста, пациентов с нарушениями функции почек, пациентов с трансплантацией целостных органов и пациентов, одновременно лечившихся кортикостероидами. Поэтому следует избегать одновременного применения лекарственного средства с кортикостероидами. При первых признаках тендинита (например, болезненный отек, воспаление) лечение необходимо прекратить, а также рассмотреть альтернативное лечение. Поврежденную конечность следует лечить должным образом (например обеспечив иммобилизацию). Кортикостероиды не следует применять при возникновении признаков тендинопатии.
Заболевания, вызванные Clostridium difficile. Диарея, особенно тяжелая, устойчивая или с примесями крови в течение или после лечения левофлоксацином, может быть симптомом болезни, вызванной Clostridium difficile, самой тяжелой формой которой является псевдомембранозный колит. При подозрении на псевдомембранозный колит левофлоксацин следует немедленно отменить и начать соответствующее лечение (например ванкомицином). Лекарственные средства, угнетающие моторику кишечника, противопоказаны в этой клинической ситуации. Пациенты со склонностью к судорогам. Хинолоны могут снижать судорожный порог и провоцировать развитие судорог. Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе. Как и другие хинолоны, лекарственное средство следует с чрезвычайной осторожностью применять пациентам, подверженным судорогам, например пациентам с поражением центральной нервной системы, при одновременной терапии фенбуфеном и подобными ему лекарственными средствами или лекарственными средствами, которые повышают судорожную готовность (снижают судорожный порог), такими как теофиллин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Пациенты с латентной или развитой недостаточностью активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы имеют склонность к гемолитическим реакциям при лечении хинолоновыми антибактериальными лекарственными средствами, поэтому таким пациентам следует с осторожностью применять левофлоксацин из-за возможности возникновения гемолиза.
Почечная недостаточность. Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, для пациентов с почечной недостаточностью требуется коррекция дозы (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Реакции повышенной чувствительности. Левофлоксацин может иногда вызывать серьезные потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (например ангионевротический отек, анафилактический шок), даже после первого применения. При возникновении реакций повышенной чувствительности необходимо прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и приступить к соответствующему лечению.
Тяжелые буллезные реакции. Сообщалось о развитии выраженных кожных побочных реакций (SCAR), включая токсический эпидермальный некролиз (TEN), также известный как синдром Лайелла, синдром Стивенса-Джонсона (SJS), и реакций на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), которые могут быть опасными для жизни или иметь летальное последствие. Пациентов следует предупредить о признаках и симптомах выраженных кожных реакций и осуществлять тщательное наблюдение. Если такие признаки и симптомы появляются, необходимо прекратить применение левофлоксацина и рассмотреть альтернативное лечение. Если у пациента развилась такая серьезная реакция, как SJS, TEN или DRESS при применении левофлоксацина, лечение левофлоксацином у этого пациента ни в коем случае не начинать повторно. Пациентам следует посоветовать немедленно обратиться к врачу перед продолжением лечения при появлении реакций на коже и/или слизистых оболочках.
Изменение уровня глюкозы в крови. При применении хинолонов, особенно пациентам с сахарным диабетом, одновременно принимавших пероральные гипогликемические средства (в частности глибенкламид) или инсулин, сообщалось об изменениях уровня глюкозы в крови (гипергликемия и гипогликемия). Наблюдались случаи гипогликемической комы. Пациентам с сахарным диабетом необходимо проводить контроль уровня глюкозы в крови.
Профилактика реакций фоточувствительности. Сообщалось о реакциях фоточувствительности при лечении левофлоксацином. С целью предупреждения возникновения реакций фоточувствительности пациентам, принимающим левофлоксацин, следует избегать солнечного облучения и УФ-лучей (лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярий) во время приема левофлоксацина и в течение 48 ч после прекращения применения левофлоксацина.
У пациентов, применяющих антагонисты витамина K, следует контролировать показатели свертывания крови при одновременном приеме левофлоксацина и антагонистов витамина K (варфарин) из-за потенциального риска увеличения показателей свертывания крови (протромбиновое время/МНО) и/или кровотечения.
Психотические реакции. Зафиксировано возникновение психотических реакций у пациентов, получавших хинолоны, включая левофлоксацин. В очень редких случаях они прогрессировали до суицидальных мыслей и самодеструктивного поведения, иногда только после приема единственной дозы левофлоксацина. В случае, если у пациента возникают эти реакции, применение левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами и пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала QT. При приеме фторхинолонов сообщалось о случаях удлинения интервала QT. Следует соблюдать осторожность при применении фторхинолонов, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT:
− синдром врожденного или приобретенного удлиненного интервала QT;
− одновременное применение лекарственных средств, удлиняющих интервал QT (в том числе антиаритмических средств классов IА и III, трициклических антидепрессантов, макролидов, антипсихотических лекарственных средств);
− нарушение баланса электролитов (в частности гипокалиемия, гипомагниемия);
− заболевания сердца (сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия). Пациенты пожилого возраста более чувствительны к лекарственным средствам, удлиняющим интервал QT. Поэтому применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, в этой группе пациентов следует с осторожностью.
Периферическая нейропатия. У пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, были зарегистрированы случаи сенсорной или сенсомоторной полинейропатии, которые приводили к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости. В случае возникновения симптомов нейропатии, таких как боль, жжение, покалывание, онемение или слабость, пациентам, которые лечатся препаратом, необходимо проинформировать своего врача, чтобы предотвратить развитие потенциально необратимого состояния.
Гепатобилиарные расстройства. При применении левофлоксацина сообщалось о случаях некроза печени, вплоть до печеночной недостаточности, угрожавшей жизни, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует порекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления болезни печени как анорексия, желтуха, темная моча, зуд или боль в области живота.
Обострение миастении гравис. Фторхинолоны, включая левофлоксацин, блокируют нервно-мышечную передачу и могут провоцировать мышечную слабость у пациентов с миастенией гравис. При приеме фторхинолонов в послерегистрационный период сообщали о серьезных побочных реакциях, включая летальные случаи и необходимость поддержания дыхания, у пациентов с миастенией гравис. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с миастенией гравис в анамнезе.
Нарушение зрения. Если наблюдается нарушение зрения или другое воздействие на глаза, следует немедленно обратиться к офтальмологу.
Суперинфекция. Применение левофлоксацина, особенно в течение длительного времени, может приводить к чрезмерному росту нечувствительных к действию лекарственного средства микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо применить соответствующие меры.
Воздействие на лабораторные исследования. У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтвердить положительные результаты опиатов с помощью более специфических методов. Левофлоксацин может подавлять рост Mycobacterium tuberculosis, поэтому возможен ложноотрицательный результат при проведении бактериологического исследования у пациентов с туберкулезом.
Важная информация о вспомогательных веществах
Это лекарственное средство содержит 860 мг/дозу натрия. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам, которые соблюдают натрий-контролируемую диету.
Способ применения и дозы
Дозирование зависит от типа и тяжести инфекции, а также чувствительности к возможному возбудителю.
Лекарственное средство следует медленно вводить внутривенно 1–2 раза в сутки путем капельной инфузии. Продолжительность введения 1 флакона левофлоксацина (100 мл раствора для внутривенного введения 500 мг левофлоксацина) должна составлять не менее 60 минут.
Смешивание с растворами для инфузий
Лекарственное средство совместимо с такими растворами для инфузий:
0,9% раствор натрия хлорида, 5% глюкозы моногидрат, 2,5% декстроза в растворе Рингера, многокомпонентные растворы для парентерального питания (аминокислоты, углеводы, электролиты). Раствор следует использовать в течение 3 ч после перфорации флакона. Лечение левофлоксацином после начального применения его внутривенной формы может быть завершено применением пероральной формы при приемлемости такого лечения для конкретного пациента.
Учитывая биоэквивалентность парентеральных и пероральных лекарственных форм, можно применять одинаковую дозу. Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Как и при применении других антибактериальных средств, рекомендуется продолжать прием лекарственного средства минимум в течение 48–72 ч после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей. Дозировка для взрослых пациентов с нормальной функцией почек, у которых клиренс креатинина составляет более 50 мл/мин, приведены в таблице 3.
Таблица 3
|Показания
|Суточная доза (мг)
|Количество введений в сутки
|Длительность лечения1
|Негоспитальная пневмония
|500
|1−2 раза
|7–14 сут
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500
|1 раз
|7–14 сут
|Острый пиелонефрит
|500
|1 раз
|7–10 сут
|Хронический бактериальный простатит
|500
|1 раз
|28 сут
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500
|1−2 раза
|7–14 сут
|Легочная форма сибирской язвы
|500
|1 раз
|8 нед
1Продолжительность лечения включает внутривенный и пероральный прием. Время перехода от внутривенного применения к пероральному приему зависит от клинической картины, но обычно длится в период 2 — 4 дней.
Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, для больных с ослабленной функцией почек дозу следует снизить.
Дозирование для взрослых пациентов с нарушениями функции почек, у которых клиренс креатинина составляет менее 50 мл/мин, приведены в таблице 4.
Таблица 4
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|первая доза: 250 мг
|первая доза: 500 мг
|первая доза: 500 мг
|50−20
|следующие: 125 мг/24 часа
|следующие: 250 мг/24 часа
|следующие: 250 мг/12 часов
|19−10
|следующие: 125 мг/48 часов
|следующие: 125 мг/24 часа
|следующие: 125 мг/12 часов
|<10 (а также при гемодиализе и НАПД1)
|следующие: 125 мг/48 часов
|следующие: 125 мг/24 часа
|следующие: 125 мг/24 часа
1После гемодиализа или непрерывного амбулаторного перитонеального диализа (НАПД) дополнительные дозы не требуются.
Дозирование для пациентов с нарушением функции печени
Коррекция дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в значительной степени метаболизируется в печени и выводится преимущественно почками.
Дозирование для пациентов пожилого возраста
Если функции почек не нарушены, нет необходимости в коррекции дозы.
Дети
Лекарственное средство противопоказано для применения детям, поскольку не исключено повреждение суставного хряща.
Побочные реакции
Побочные реакции указаны по системам органов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, ≤1/100), редко (≥1/10000 , ≤1/1000), очень редко (≤1/10000), частота неизвестна (не может быть оценена на основании имеющихся данных). В каждой группе побочные реакции представлены в порядке уменьшения их тяжести.
Со стороны органов зрения*: редко — нарушение зрения, такое как затуманенное зрение; частота неизвестна — временная потеря зрения, увеит.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата*: нечасто — вертиго; редко — шум в ушах; частота неизвестна — нарушение слуха, потеря слуха.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — одышка; частота неизвестна — бронхоспазм, аллергический пневмонит.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — диарея, рвота, тошнота; нечасто — боль в животе, диспепсия, метеоризм, запор; частота неизвестна — геморрагическая диарея, которая может свидетельствовать об энтероколите, включая псевдомембранозный колит; панкреатит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: часто — повышение показателей печеночных энзимов (АлАТ/АсАТ, щелочная фосфатаза, ГГТП); нечасто — повышение билирубина в крови; частота неизвестна — желтуха и тяжелые поражения печени, включая случаи развития острой печеночной недостаточности, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, гепатит.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нечасто — повышенные показатели креатинина в плазме крови; частота неизвестна — острая почечная недостаточность (например вследствие интерстициального нефрита).
Со стороны обмена веществ, метаболизма: нечасто — анорексия; редко — гипогликемия, особенно у пациентов, больных диабетом; частота неизвестна — гипергликемия, гипогликемическая кома. Признаками гипогликемии могут быть повышенный аппетит, нервозность, повышенное потоотделение, дрожание конечностей.
Со стороны эндокринной системы: редко — синдром нарушения секреции антидиуретического гормона (СНАДГ).
Со стороны нервной системы*: часто — головная боль, головокружение; нечасто — сонливость, тремор, дисгевзия; редко — судороги, парестезии; частота неизвестна — периферическая сенсорная или сенсомоторная нейропатия, нарушение тактильных ощущений, паросмия, включая аносмию, дискинезия, экстрапирамидные расстройства, другие нарушения координации движений, в том числе при ходьбе, заклинании, агевзии, обмороке, доброкачественных внутричерепах.
Со стороны психики*: часто — бессонница; нечасто — тревожность, спутанность сознания, раздражительность, беспокойство; редко — психотические расстройства (в частности галлюцинации, паранойя), депрессия, ажитация, патологические сновидения, ночные ужасы, состояние страха; частота неизвестна — психотические расстройства с самодеструктивным поведением, включая суицидальную направленность мышления или действий.
Со стороны сердечно-сосудистой системы**: редко — тахикардия, сердцебиение; частота неизвестна — желудочковая тахикардия, что может приводить к остановке сердца; желудочковая аритмия и аритмия типа torsade de pointes (преимущественно у пациентов с факторами риска удлинения интервала QT), удлинение интервала QT на ЭКГ, артериальная гипотензия, коллапс, васкулит, флебит. Аневризма, дисекция аорты, регургитация/недостаточность любого из клапанов сердца.
Со стороны крови и лимфатической системы: нечасто — лейкопения, эозинофилия; редко — нейтропения, тромбоцитопения, которая вызывает повышенную склонность к кровоизлияниям или кровотечениям; частота неизвестна — панцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: редко — ангионевротический отек, реакции повышенной чувствительности, включая анафилактический шок, анафилактоидный шок (анафилактические и анафилактоидные реакции иногда могут возникать даже после применения первой дозы).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — сыпь, зуд, крапивница, покраснение кожи, гипергидроз; редко — реакция на лекарственное средство, сопровождающееся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), стойкая медикаментозная эритема; частота неизвестна — токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, экссудативная мультиформная эритема, реакции фоточувствительности, повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению, лейкоцитопластический васкулит, стоматит.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани*: нечасто — артралгия, миалгия; редко — поражение сухожилий, в том числе тендинит (например ахиллового сухожилия), мышечная слабость, которая может иметь особое значение для больных тяжелой миастенией gravis; частота неизвестна — рабдомиолиз, разрыв сухожилия, связок, мышц, артрит.
Инфекции и инвазии: нечасто — грибковые инфекции, включая грибы рода Candida, резистентность патогенных микроорганизмов.
Общие нарушения и реакции в месте введения*: часто — реакция в месте введения, включая покраснение и боль; нечасто — астения; редко — повышение температуры тела; частота неизвестна — общая слабость, боль (включая боль в спине, груди и конечностях); как и при применении других фторхинолонов, возможны приступы порфирии у пациентов с порфирией.
* Очень редкие случаи длительных (до месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных реакций на лекарственные средства, затрагивающие несколько, иногда множественные, классы систем органов и органов чувств (включая такие реакции, как тендинит, разрыв сухожилия, артралгия, боль в конечностях, нарушениях походки, в некоторых случаях сообщалось о невропатии, связанной с парестезией, депрессией, усталостью, нарушением памяти, нарушениями сна и нарушениями слуха, зрения, вкуса и запаха), что связано с применением хинолонов и фторхинолонов, независимо от существующих факторов риска (см. раздел «Особенности применения»).
** У пациентов, получавших фторхинолоны, сообщалось о случаях аневризмы и диссекции аорты, иногда осложненных разрывом (включая летальные случаи), и регургитации/недостаточности любого из клапанов сердца (см. раздел «Особенности применения»).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
После вскрытия флакона хранить при комнатной температуре 3 дня. После перфорации резиновой пробки: использовать немедленную (не позднее 3 часов).
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ВЕМ Илочь Сан. ве Тик. А.С.