Одесса (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
355,17
Экономия при брони: -16,36 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
336,35
Экономия при брони: -21,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
351,00
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
328,34
Экономия при брони: -13,42 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
378,32
Экономия при брони: -18,67 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
377,35
Экономия при брони: -22,01 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
360,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
385,26
Экономия при брони: -32,02 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management