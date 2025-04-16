Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
369,90
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
382,27
Экономия при брони: -47,34 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
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Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
344,72
Экономия при брони: -35,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
348,77
Экономия при брони: -19,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
354,20
Экономия при брони: -18,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
387,56
Экономия при брони: -19,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
370,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
354,92
Экономия при брони: -25,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
383,37
Экономия при брони: -15,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
370,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
388,40
Экономия при брони: -19,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
385,69
Экономия при брони: -17,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
370,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
385,69
Экономия при брони: -17,17 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
344,07
Экономия при брони: -75,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
370,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
328,82
Экономия при брони: -21,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
382,84
Экономия при брони: -14,51 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Левофтор раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Mistral Capital Management
345,00
Экономия при брони: -36,00 грн