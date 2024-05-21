Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряБетаргин (Betargin) Бетаргин (Betargin) (549200) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 644,90 грн Без рецепта 20 шт от 644,90 грн 10 шт от 354,60 грн 10 шт от 358,78 грн 20 шт от 762,40 грн 5 шт Нет в наличии 5 шт Нет в наличии Больше +3 В наличии в 448 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Форма выпуска Раствор питьевой Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря