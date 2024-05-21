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Бетаргин (Betargin) (549200) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бетаргин (Betargin)
Цена в городе Киев
от 644,90 грн
Без рецепта
20 шт от 644,90 грн 10 шт от 354,60 грн 10 шт от 358,78 грн 20 шт от 762,40 грн 5 шт Нет в наличии 5 шт Нет в наличии
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В наличии в 448 аптеках
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Форма выпуска
Раствор питьевой
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря