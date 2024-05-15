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Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (786300) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
432,99
Экономия: -71,05 грн
361,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
354,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
354,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (2)
354,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (3)
436,99
Экономия: -75,05 грн
361,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (2)
384,99
Экономия: -23,05 грн
361,94 грн
Аптека24
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
425,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
376,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (8)
376,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
393,99
Экономия: -32,05 грн
361,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
356,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (2)
436,99
Экономия: -75,05 грн
361,94 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 32 мин
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
Всего: упаковка (1)
354,92 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (2)
820,00
Экономия: -182,00 грн
638,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (3)
820,00
Экономия: -182,00 грн
638,00 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (2)
354,92 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (2)
820,00
Экономия: -182,00 грн
638,00 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (2)
423,99
Экономия: -62,05 грн
361,94 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (2)
820,00
Экономия: -182,00 грн
638,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
376,30 грн