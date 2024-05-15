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Бетаргин® раствор питьевой контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (786301) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
759,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
759,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3), контейнер стеклянный (1)
713,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
813,99
Экономия: -96,74 грн
717,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
759,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
774,99
Экономия: -57,74 грн
717,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
759,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
759,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
759,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (4)
731,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
759,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
759,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (2)
750,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (9)
711,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: контейнер стеклянный (14)
731,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
759,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
759,50 грн