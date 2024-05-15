Бетаргин® раствор для перорального применения саше 10 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (423394) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор для перорального применения (9)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор для перорального применения (4)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Образцова Академика, 1
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Семафорная, 28
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 32 мин
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 32 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Аптека интернет цен
Подробнее
Всего: раствор для перорального применения (3)
Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Аптека интернет цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж